DAGEN DERPÅ: Kåre Ingebrigtsen, Vegard Forren, Mathias Rasmussen, Håkon Opdal og resten av Brann-leiren gikk tur ved Lerkendal før hjemreisen til Bergen, etter 2–3-tapet for Rosenborg kvelden i forveien. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Eggen med støtteerklæring til Ingebrigtsen

TRONDHEIM (VG) Nils Arne Eggen (79) har vært mentor for Brann-trener Kåre Ingebrigtsen (55). Nå føler Rosenborg-legenden med sin tidligere elev.

Torsdag kveld satt 79-åringen hjemme i Orkdal og så Rosenborg snu Branns 2–1-ledelse på Lerkendal til 3–2-seier på overtid. Tapet var det fjerde strake for Ingebrigtsens bunnplasserte eliteseriemannskap - i det som er bergensernes verste seriestart på 33 år.

– Det er klart det er tøft å bli liggende under tabellmessig, med null poeng og minus 10 i målforskjell – men dét må de ordne opp i Bergen. Å tape fire kamper, kan skje de beste, sier Eggen til VG.

– Hvordan syns du om det Brann presterte?

– Det var en relativt jevn kamp. I en periode i starten av andre omgang, var Brann best og de tok ledelsen 2–1. Det var en bra periode. Til Kåre sier jeg bare: Stå på!

TIDLIGERE MENTOR: Eggen og Ingebrigtsen gir hverandre en klem i 2015, da sistnevnte var trener i Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Forsøker å nullstille

I intervjuet med VG forteller Eggen at hvis han har mer å si, så vil han «ta det direkte med dem det gjelder». Parallelt møtte Brann-spillerne til frokost her på Scandic Lerkendal. Hotellet har utsikt over banen hvor RBKs tremålsscorer, Kristoffer Zachariassen (27), påførte klubben fra hjembyen et av deres mest smertefulle tap på lang tid.

Umiddelbart etter matchen uttrykte Ingebrigtsen at det var «en enorm skuffelse» i garderoben. Nedturen kom etter tidligere tap mot Viking (1–3), Vålerenga (0–3) og Molde (0–4).

Etter et møte mellom spillerne og trenerne som startet klokken halv 10 i Trondheim, tok Ingebrigtsen med seg Håkon Opdal (38), Vegard Forren (33) og resten av gjengen på en tur forbi blant annet statuen av Eggen.

HAR VIST VEI: Brann-trener Kåre Ingebrigtsen tok fredag med seg laget på tur forbi stedet hvor Nils Arne Eggen står på sokkel i Trondheim. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Gir seg ikke

Overfor VG har Ingebrigtsen gjort det klart at han og assistent Eirik Horneland vil «stå i det», selv om presset øker for hver match uten seier.

– Jeg føler at vi kommer til Lerkendal og kanskje er bedre enn Rosenborg i store deler av kampen. Det er tøft for oss alle å stå her med null poeng, forteller Brann-treneren.

– Hva skal du gjøre med dette Brann-mannskapet for at dere skal begynne å ta poeng?

– Jeg tror ikke vi skal gjøre så mye annet enn det vi holder på med. Det er tøft å stå her nå, men vi skal brette opp ermene og forberede oss til Bodø/Glimt.

Matchen mot gultrøyene er hjemme i Bergen allerede mandag klokken 18.00.