Starter underskriftskampanje mot TV 2: − Stor frustrasjon

Supporterunionen for Britisk Fotball med nesten 130.000 norske medlemmer starter en underskriftskampanje for å få TV 2 til å stoppe den varslede prisøkningen for å se Premier League.

– Vi føler at det er stor frustrasjon. Vi har hørt om mange som allerede har sagt opp abonnementet i protest mot prisøkningen, sier Anders Christensen – leder av Supporterunionen – til VG.

Han mener at det norske supporteropprøret er i ferd med å vokse seg stort.

– Det har vært stort trykk den siste uken med masse telefoner og mailer fra supportere i hele Norge, opplyser Christensen.

Kampanje avslørte tidligere i mai at prisen på TV 2s fotballpakker øker ytterligere i pris til neste sesong. For TV 2 Sumo-kundene øker det med 150 kroner (fra 519 for sportspakken til 669 kroner – fra 549 for totalpakken til 699) og med 200 kroner for den veiledende prisen til distributørene av TV-kanalene: Fra 699 kroner til 899 kroner. Alt per måned.

Minste totalpris for 12 måneder gjennom et månedsbasert abonnement blir da 8028 kroner for sportspakken via TV 2 Sumo. TV 2 opplyser at man også kan kjøpe årsabonnement direkte hos TV 2 Sumo, som for sportspakken koster 6690 kroner.

– Vi vil uttrykke vår frustrasjon og har et mål om at TV 2 vil reversere prisøkningen de har gått ut med. Vi ønsker at prisen på Premier League-abonnementet skal fryses, sier Anders Christensen.

Lørdag lanserer Supporterunionen for Britisk Fotball et opprop som de vil at flest mulig skal signere. I oppropet skriver supporterne at prisene har økt fra 349 til 899 kroner de siste fem årene.

Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2, avviser at de melker den siste sesongen av rettighetene. Fra 2022/23-sesongen tar Nent Group over.

– Nei, prisen øker ikke fordi det er det siste året med Premier League. Prisen øker fordi det er et helt nytt produkt, med alt fra Champions League og LaLiga, har Willand tidligere sagt til VG.

– Vi hadde vel ikke forventet applaus, men jeg opplever en forståelse for at et produkt med langt flere og bedre rettigheter må prises annerledes. Så er det reaksjoner på at det er dyrt. Det er vi enig i, sa Willand.

Anders Christensen frykter at interessen for engelsk fotball vil dale spesielt hos barn og unge uten god økonomi.

– En av de tingene vi har snakket mest om er at fotballinteresserte barn skal få sett engelsk fotball, sier han.