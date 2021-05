TOPP START: Mushaga Bakenga startet eliteserien med to scoringer mot Stabæk. Foto: Bjørn S. Delebekk

Odd-forhandlinger på pause: Bakenga vil ha nytt utenlandseventyr

Mushaga Bakenga scorer mål på bestilling for Odd. 28-åringen har satt forhandlingene med Skien-klubben på vent og håper på et nytt opphold i utlandet.

– Ja, jeg tenker på et nytt utenlandsopphold. Enkelt og greit, sier Mushaga Bakenga til VG. Han har satt inn 17 mål for Odd siden han ankom 29. juni i fjor. De to siste i klubbens forsinkede serieåpningen onsdag.

– Det ligger i bakhodet. Jeg har fortsatt ambisjoner, forsikrer Bakenga som var i Belgia, Danmark og Tyskland fra 2012 til 2015. Det endte med 16 mål på 66 kamper. Men bare en av scoringene kom for Club Brugge som opprinnelig hentet ham fra Rosenborg for ni år siden.

Kontrakten med Odd går ut etter denne sesongen.

Bakengas utenlandsambisjoner kommer alt annet enn som en overraskelse på Odd-trener Jan Frode Nornes.

– Han har vært klar på det fra dag én. Vi har et klart ønske om at «Mush» også skal spille for Odd de kommende årene. Vi har vært i dialog med ham, men akkurat nå har han sagt at ønsker å vente og se det an litt, opplyser Nornes.

Ifølge Telemarksavisa prøvde Bodø/Glimt å hente Bakenga like før det norske overgangsvinduet stengte i forrige uke. Ifølge avisen var det helt uaktuelt for Odd å gå i forhandlinger med Glimt.

– Det er bra at han har ambisjoner om å ønske seg videre i karrieren. Men vi kan jo definere Telemark som utlandet for ham. Han er jo trønder, fleiper Nornes.

Bakenga understreker at en ny kontrakt med Odd ikke er utelukket. Men utlandet er prioritert.

– Jeg vi fortsatt oppleve ting og utvikle meg videre. Jeg føler jeg har 4–5 år jeg skal ta igjen, sier han.

Jan Frode Nornes forteller han hadde en viss skepsis til Mushaga Bakenga og skadehistorikken hans før måljegeren ble hentet fra Tromsø.

– Han hadde sitt utfordringer i Ranheim og Tromsø med to akillesskader. Før vi signerte ham ville jeg forsikre meg om at «Mush» hadde den indre sulten til å jobbe hardt for å finne frem til sitt gamle jeg. Det hadde han og det tente meg veldig, sier Odd-treneren.

Han er ikke i tvil om at Bakenga kan lykkes med å restarte karrieren ute i Europa.

– Han har det som kreves. Han er en leder, ekstremt utadvendt, positiv og voksen gutt som har vært med lenge. Bakenga er uten tvil rustet til å håndtere et opphold i utlandet. Han kan komme inn i alle miljøer og være et midtpunkt. han er helt unik der.

Mushaga Bakenga er like offensiv som på banen.

– Det bør gå. Jeg stoler på en fyr oppi der og stoler på at agenten min gjør resten. Så lenge jeg leverer så skal nok dette bli bra, sier han og sikter til Vår Herre og Imad el Hammichi.

– Nei, jeg har sagt det før at så lenge jeg får D-vitaminer og sted jeg kan utvikle meg videre som spiller og person så er jeg fornøyd.

Mushaga Bakenga fikk seg en vond smell i foten mot Stabæk. Men er ifølge Odd-treneren klart bedre. Det går mot Bakenga fra start mot Sarpsborg 08 mandag.

– Dette er ikke noe alvorlig. Han har høy smerteterskel og er mentalt og fysisk klar. Så må vi se litt an hvordan han responderer videre, sier Jan Frode Nornes.