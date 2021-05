KLAR TALE: Kulturminister Abid Raja er klar på at Avaldsnes ikke får lov til å reklamere for Betsson i Norge. Foto: Terje Pedersen/NTB

Raja ber Avaldsnes holde seg innenfor regelverket

HAUGESUND (VG) Norges Fotballforbund (NFF) har bedt Avaldsnes om en redegjørelse etter en omstridt avtale med Betsson. Kulturminister Abid Raja (V) minner klubben om forbudet mot utenlandsk spillreklame.

Torsdag annonserte toppserieklubben Avaldsnes at de inngår en samarbeidsavtale med det utenlandske bettingselskapet Betsson. Det til tross for at det ikke er lov for utenlandske spillselskap å markedsføre sin virksomhet i Norge.

Senere samme dag bekreftet styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad, at de hadde mottatt et ønske fra NFF om en redegjørelse på avtalen med svarfrist til 3. juni.

– Det akter vi selvsagt å gjøre, sa styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad, til VG.

PRESSEKONFERANSE: Styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad (t.v) og kommersiell leder Stian Staveland Nygaard avslører nyheten på Scandic Maritim i Haugesund torsdag. Foto: Morten Asbjørnsen, VG

Dette sier kulturministeren

Flere har engasjert seg i nyheten som kom fra Karmøy torsdag. En av dem er kulturminister Abid Raja.

Han er klar på at det primære målet for regjeringens spillpolitikk er å begrense omfanget av problemspilling i størst mulig grad, og at et stort flertall på Stortinget mener at den såkalte enerettsmodellen – spillmonopolet til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto – er best egnet til å sikre dette.

– Jeg vil understreke at Stortinget har vedtatt forbud mot markedsføring av utenlandske spillselskap. Det er ikke lov for Avaldsnes å reklamere for Betsson i Norge. Jeg forutsetter at de holder seg til dette, sier han til VG.

Han henviser til Lotteri- og stiftelsestilsynet når det kommer til å vurdere hva som er ulovlig markedsføring rettet mot det norske markedet.

– Vi vet at utenlandske spillselskaper jobber aktivt for å komme inn på det norske markedet, selv om Stortinget gjentatte ganger har konkludert med at man ikke ønsker det. En slik sponsoravtale må naturligvis sees i lys av dette.

Ettersom at norsk idrett også støtter enerettsmodellen mener Raja at idretten selv må vurdere om, og eventuelt, hvilke konsekvenser denne avtalen skal ha for Avaldsnes.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, sier dette til VG:

– Vi har bedt om en redegjørelse for hvordan Avaldsnes skal samarbeide med Betsson fordi vi har klare regler som går på at samarbeidsavtaler med næringslivet skal være innenfor idrettens regelverk og etiske grunnverdier. Både med tanke på våre egne lover men også i forhold til lotteriloven og pengespilloven, sier Tvedt Anderssen til VG.

Hun forteller videre at hun akkurat nå ikke kan si så mye om saken.

– Vi må vite hva avtalen innebærer først. Det er derfor vi har bedt om en redegjørelse.

– Kan medføre til brudd på regelverket

Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig tilsynsorgan med ansvar for forvaltning og kontroll av private lotteri og statlige spill. De håndterer blant annet saker som handler om ulovlig markedsføring.

– Den er offentlig frontet med en aktør som bevisst bryter norsk lov. Det kan medføre til brudd på regelverket vi har. Det er en vanskelig balansegang for Avaldsnes det her, sier avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Henrik Nordal, til VG.

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill? All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel: Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper i aviser, magasin, radio og TV.

Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper på nettsider, blogger og i sosiale medier.

Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge.

All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskaper sine nettsider.

Lenker fra nettsiden til utenlandske spillselskaper og/eller kasinoportaler.

Direktereklame fra utenlandske spillselskaper via SMS, e-post og andre meldingstjenester. Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001 og er et tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. Bakgrunnen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for spill og lotterier i Norge. Vis mer

Avaldsnes og Betsson forteller at de ikke har planer om å markedsføre spillselskapet i Norge. Karmøy-klubben vil imidlertid spille med Betsson-logo på drakten i kamper i utlandet.

– Vil det da være ulovlig markedsføring om norske TV-kanaler viser disse kampene?

– Ikke nødvendigvis. Sport fra utlandet er produsert for større marked for ulike land med ulike regelverk. Det er noe man må vurdere fra gang til gang, men det vil være vanskelig å gripe inn når det produseres for mange ulike land, sier Nordal.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil nå informere Avaldsnes om regelverket. Nordal er klar på at det vil være brudd om Avaldsnes markedsfører med eksempelvis bilder i sosiale medier eller på sine hjemmesider, selv om kampene ikke er spilt i Norge. Et regelbrudd kan bli dyrt.

– I utgangspunktet er det tvangsmulkt. Altså at vi vil kreve inn en bestemt sum hver dag frem til forholdet er rettet opp i.