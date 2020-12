DØDELIG DUO: Ole Gunnar Solskjær og Edinson Cavani vet begge hvor målet står. Foto: Peter Powell / EPA

Solskjær hinter om Cavani-forlengelse: − Har fortsatt noen år igjen

33 år gamle Edinson Cavani har levert varene for Manchester United etter sommerens overgang, og mye tyder på at han får fortsette med nettopp det.

Publisert: Nå nettopp

– Akkurat nå ser det ut som han har noen år igjen i ham, så jeg vil ikke si noe annet, sa Ole Gunnar Solskjær på mandagens pressekonferanse, på spørsmål om uruguayanerens kontrakt kom til å bli forlenget med opsjonen på ett år.

Cavani signerte på en overgang uten kjøpesum i sommer og har bidratt med fem scoringer - på bare fire starter - så langt for de røde djevlene.

Tirsdag kommer muligheten for bare hans andre start i seriesammenheng, når Manchester United får besøk av Wolverhampton på Old Trafford.

– Han har gitt oss mye ved å komme hit, og er definitivt en spiller som skal starte fotballkamper - en spiller av hans kvalitet kan ikke bli definert på noen annen måte, sier Solskjær - om spissen som har kommet inn i hele syv Premier League-kamper så langt denne høsten.

les også Allardyce håper på nytt Liverpool-sjokk

Ikke glem: Onsdag er det 32 millioner kroner i VikingLotto-potten!

Søndag kom han inn fra benken og serverte Bruno Fernandes i 2–2-kampen mot Leicester etter kort tid på banen.

– Han er en toppspiller. Han har mange kvaliteter, og jeg synes han gir oss en annen dimensjon enn det vi allerede har i laget. Det er flott å spille med ham, og det er flott å se ham score og assistere, sier spisskollega Marcus Rashford til MUTV, videreformidlet i Norge av United.no.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver at Manchester United skal bestemme seg for hvorvidt de skal forlenge 33-åringens kontrakt eller ei. Den går ut til sommeren, men har en opsjon på et års forlengelse.

les også Storkjøpets måltørke: – Skal ta en prat med ham

VGs tips: Målrik kamp

Manchester United har slitt på hjemmebane denne sesongen, men det er opptur å spore: Syv poeng på de siste tre vitner om bedring. Generelt er Ole Gunnar Solskjærs menn i svært godt form, selv om de nok fortsatt er bitre for at seieren mot Leicester glapp mot slutten. De har gått under 2,5 mål i fire av syv hjemmekamper, men tre av disse har vært mot storlagene Arsenal, Chelsea og Manchester City.

Wolves er i en tøff periode med fire poeng på de siste fem, men fikk en opptur da de tok poeng fra Tottenham i helgen. De snitter så vidt over 2,5 mål per bortekamp i ligaen så langt. Manchester United kommer trolig til å gå ut i hundre her, og det bør gi rom begge veier. Vi spiller på at det blir en målrik kamp.

Kampen har spillestopp klokken 20.55 og vises på TV 2 Sport Premium.