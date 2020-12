SPISS: Timo Werner er mannen som skal score målene for Chelsea. Tyskeren har til gode å slå ut i full blomst. Foto: John Walton / PA Wire

Storkjøpets måltørke: − Skal ta en prat med ham

Frank Lampard vil ta grep for å få Timo Werner (24) på riktig vei. Storkjøpet har ikke scoret på ti ligakamper for Chelsea.

Etter 17 kamper uten tap i Premier League, har julemagien uteblitt for Chelsea. Tre av de fire siste ligakampene har endt med tap for London-klubben, som ligger på 8.-plass før mandagens kamp mot Aston Villa.

Chelsea brukte 2,6 milliarder på spillerkjøp i sommer, men flere av klubbens dyreste nyervervelser har til gode å slå til.

Drøyt 675 millioner ble brukt på Leipzigs stjernespiss Timo Werner, men det har ikke løsnet for tyskeren foran mål. Frank Lampard klarte ikke å skjule skuffelsen etter tapet mot Arsenal.

– En angrepsspiller kommer alltid til å bli målt etter sjansene han ikke setter, uttalte manageren.

Det var Werners tiende kamp på rad uten scoring – hans lengste målløse rekke av kamper på over fire år.

– Han ga oss ikke nok, hverken med eller uten ball. Jeg kommer fortsatt til å si at han trenger tid til å tilpasse seg en ny liga, men det må skje raskere. Jeg skal ta en prat med ham, sa Lampard om spissen.

Heller ikke sommerens dyreste Chelsea-kjøp, Kai Havertz (21), har slått til i hovedstadsklubben. Den unge tyskeren har fått begrenset med spilletid den siste tiden, så gjenstår det å se om Lampard er mer tålmodig med landsmannen. Werners konkurrent på spissplassen, Tammy Abraham, scoret lagets eneste mål mot Arsenal.

– Han er ikke en naturlig målscorer, du kan se det på avslutningene hans. Men fordi han beveger seg godt og er rask, kommer han alltid til å komme til sjanser, spesielt med den måten Chelsea spiller på. Han må bare slappe av foran mål, råder den tidligere storscoreren Darren Bent, blant annet med en fortid i Aston Villa.

Villa er på plassen foran Chelsea med to kamper mindre spilt, men alt er ikke dyster lesning for de blåkledde. Lampard og co. er ubeseiret på hjemmebane de siste seks kampene, og har et historisk godt overtak på Birmingham-klubben.

Chelsea har vunnet ti av de elleve siste kampene mot Villa, som ikke har gått seirende ut på Stamford Bridge siden 2011.

Det er likevel en totalforandret utgave av Dean Smiths menn i Premier League denne sesongen. Forrige sesong holdt de på å rykke ned, i år har de fått sin beste start i ligaen på 22 år. Villa har vunnet åtte av de 13 første kampene, og kan

