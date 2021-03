Kommentar

Det viktigste valget

Av Leif Welhaven

Martin Ødegaard er ny norsk landslagskaptein, og får trolig med seg Erling Braut Haaland i lederteamet blant spillerne. Men klubbfremtiden etter sommeren er uviss. Foto: Bjørn S. Delebekk

Martin Ødegaards karriere har allerede inneholdt en serie vanskelige avgjørelser. Nå står han trolig overfor det mest avgjørende veiskillet. Stikkord: Stabilitet.

Spørsmålstegnene var mange foran 22-åringens inntreden i Premier League-klubben Arsenal. Etter at veien til fast plass på Real Madrids midtbane hadde vist seg vanskelig, noe som strengt tatt ikke er så rart, var det enorm spenning knyttet til hvordan Ødegaard ville passe inn i den tradisjonsrike klubben nord i London.

10 kamper inn i utlånet er det fortsatt for tidlig å sette to streker under svaret, men mer og mer tyder på at dette passer ypperlig for ham akkurat nå.

Ødegaard-skeptikere 1–0.

Særlig viktig er det at det verste scenarioet ikke har slått til, risikoen for å gå fra en benkepreget tilværelse til en annen. Det er åpenbart at Mikel Arteta liker nordmannen, og særlig i det aller siste ser vi en utvikling som må glede både Arsenal-fans og norske fotballhjerter.

Martin Ødegaard har funnet tilbake til den målfarlige siden av seg selv, som vi for eksempel så tydelige eksempler på da han var lånt ut til Real Sociedad.

Først sa det pang mot Olympiakos i Europa League i midtuken, deretter var marginene med Ødegaard i søndagens derby mot Tottenham. Scoringen i sistnevnte kamp, gitt hvem motstanderen var, har garantert økt populariteten hans hos egne tilhengere betraktelig. Og Ødegaard klarte seg riktig så godt ellers også.

Men spørsmålet som tvinger seg frem, er jo hva som kommer til å skje med Martin Ødegaard i et lengre perspektiv.

Han har hatt en omflakkende fotballtilværelse lenge nå, og det begynner nok å melde seg et tiltagende behov for å slå rot og få inn en dose forutsigbarhet. Se heller ikke bort fra at totaltrivsel og prestasjoner kan ha en symbiotisk effekt, og da er det viktig ende på rett sted for fremtiden.

I 22-åringens tilbakelagte superhelg fikk vi vite at han er blitt en svært ung landslagskaptein. At Ødegaard kommer til å ha en langvarig og sentral rolle for fedrelandet under Ståle Solbakken, fremstår hevet over enhver tvil så lenge han holder seg frisk og rask.

På klubbsiden er det derimot langt mer uvisst hva som skjer. Det er helt i det blå hva som vil dukke opp 10 år fra nå om temaet Martin Ødegaard dukker opp i en samtale.

Det er mer enn seks år siden at den spektakulære kampen om tenåringstalentet, med mange av Europas ledende aktører involvert, kulminerte med at Ødegaard signerte for Real Madrid.

Siden har det vært mye «to skritt frem og ett tilbake», men i sum fører jo en slik mekanisme til en bevegelse i ønsket retning. Han var vært utlånt til Heerenveen, Vitesse og Real Sociedad, før han endelig skulle være klar for den store scenen hos «Los Blancos».

Det resulterte i 11 kamper, null målpoeng, manglende tillit og tiltagende frustrasjon.

Slik sett må det ha vært en åpenbaring å oppleve tilliten i Arsenal. Men han er altså bare utleid ut sesongen. Arsenal har ikke mer enn ti Premier League-kamper igjen av sesongen, samt det som måtte følge videre i Europa League.

Det som gjør situasjonen enda mer uforutsigbar, er at det ikke fulgte noen opsjonsavtale for kjøp med utlånet til England.

Partene skal sikkert snakke sammen, men hverken Ødegaard selv eller klubben han er utlånt til har dermed noe maktmiddel dersom ønsket skulle være å bli på Emirates.

Det springende punktet er da hva Real Madrid egentlig vil med Ødegaard på lang sikt. Inntil videre er det her det siste ordet er plassert.

Kongens klubb hentet ham tilbake fra Real Sociedad – uten at han overbeviste – men er nordmannen en sentral spiller som del av fornyelsen som må komme?

Med Martin Ødegaard er jo det litt enten-eller, enten blir han en fremtredende fiolin i hvitt, eller så kan de like gjerne la ham gå.

Her står saken, og spørsmålene er flere enn svarene. Men utfallet kan få enormt å si for den norske landslagskapteinens videre karriere.