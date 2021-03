HJEMMEBANEN: Stabæk Fotballs hjemmebane Nadderud. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Syv Stabæk-spillere er coronapositive: − Protokollen har svakheter

Syv spillere i eliteserieklubben Stabæk har fått påvist koronasmitte. Det opplyser klubben etter å ha gjennomført omfattende testing i helgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Moussa Njie, Stabæk-spiller 2016–2018, trente med laget som prøvespiller i forrige uke og fikk påvist coronavirus torsdag. Senere er det blitt oppdaget smitte hos seks spillere, skrives det i pressemeldingen.

– Vi har fulgt alle prokoller, men så sårbare er vi, beskriver Arne Røde, klubblegen til «De blaa», som opplyser at ingen av spillerne er alvorlig syke.

Ifølge Røde var Njie på trening tirsdag og onsdag i forrige uke etter å ha blitt installert på hotell og levert negativ test. Så fikk vingen beskjed torsdag at han hadde vært nærkontakt av en smittet, og så viste en ny test av Njie fikk også det utslaget.

– Endrer det noe på hvordan Stabæk vil forholde seg til prøvespillere?

– Nå er ikke jeg sportsdirektør, men protokollen har svakheter. Én test på en prøvespiller er ikke nok. Vedkommende må iallfall testes to ganger med syv dagers mellomrom. Også bør kanskje en prøvespiller ikke være i garderoben, bo utenfor systemet, ikke delta i måltider, men kun møte på banen, sier Røde om norsk fotballs omfattende smittevernprotokoll, som sikret gjennomføring av de tre øverste ligaene for menn og to øverste for kvinner i 2020.

Nå er hele Stabæks lag og støtteapparat i karantene. De med positiv test er satt i isolasjon og vil ifølge Røde være det i 14 dager. Han vet foreløpig ikke om det er snakk om det er den muterte varianten av coronaviruset som har sneket seg inn på Nadderud.

– Smittetallene ellers i samfunnet viser at det ikke er Stabæk som er problemet, men i kongeriket. Det er en tydelig beskjed ikke bare til oss, men til andre også, om å være ekstremt nøye i tiden fremover, sier Røde.

Eliteserien, Toppserien, Obosligaen, 1. divisjon for kvinner og 2. divisjon for menn har utsatt seriestarten til den første helgen i mai. Det betyr at klubbene rett etter påske ønsker å komme i gang med treningskamper, som ikke har vært tillatt i Norge siden 19. februar.

Bærumsklubben opplyser at 43 personer har testet seg, og at 30 prøver er negative. De avventer fortsatt flere svar.

VG har søkt Norges Fotballforbund tilsvar på Rødes kritikk av smittevernprotokollen.