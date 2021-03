HJEMMEBANEN: Stabæk Fotballs hjemmebane Nadderud. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Syv Stabæk-spillere er coronapositive

Syv spillere i eliteserieklubben Stabæk har fått påvist koronasmitte. Det opplyser klubben etter å ha gjennomført omfattende testing i helgen.

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere Stabæk-spilleren Moussa Njie, som har trent med laget i det siste, fikk påvist koronavirus torsdag. Senere er det blitt oppdaget smitte hos seks spillere, skrives det i pressemeldingen.

Alle nærkontakter har nå testet seg én gang.

Klubbens lege, Arne Røde, presiserer at Stabæk har praktisert et strengt smittevernregime siden pandemien brøt ut for ett år siden.

– Før helgen hadde vi ikke hatt et eneste smittetilfelle på A-laget, sier Røde til stabæk.no.

– Smittetallene ellers i samfunnet taler sitt tydelige språk, for nå smitter viruset lettere enn det noen gang har gjort. Det er en tydelig beskjed ikke bare til oss, men til andre også, om å være ekstremt nøye i tiden fremover.

Røde har tett dialog med spillerne som har fått påvist corona.

– Det positive er at samtlige som har testet positivt til nå, viser moderate symptomer, sier Røde.

Bærumsklubben opplyser at 43 personer hartestet seg og at 30 prøver er negative. De avventer fortsatt flere svar.