Steng Oslo-idretten NÅ!

Av Leif Welhaven

Her trener Vålerengas topplag på kvinnesiden i et ellers nedstengt Oslo. Foto: Jostein Magnussen

Det finnes ikke holdbare argumenter for å holde toppidretten åpen i en blodrød hovedstad akkurat nå.

Alle er inderlig lei av corona, og det er ikke lett å mobilisere entusiasme til å stå gjennom den tredje bølgen. Men da er det viktigere enn noen gang at myndighetenes inngripende tiltak fremstår så forståelige og rettferdige som mulig.

Det vil aldri lykkes å lande et helt perfekt system, men forhold som er åpenbart urettferdige vil kunne gjøre stor skade på motivasjon og oppslutning.

Det er ikke lett å forstå at Raymond Johansens byråd inntil videre lar toppidretten holde på. Toppidretten er som kjent stengt i mindre rammede områder, mens den har grønt lys selv i de rødeste bydelene i Oslo.

Slik sett var det skjebnens ironi at Vålerengas fotballherrer uansett blir nødt til å ta en pause i aktivitet – på grunn av nettopp coronasmitte. I kommunen vest for byen er antallet smittede i Stabæk for øvrig oppe i 13.

Det store spørsmålet er hvilken vei myndighetene velger å gå. Er det samfunnsmessig smartest å gi hele toppidretten et unntak for coronainnstrammingene? Eller er det grunn til å dra i håndbrekket også i Oslo?

Idretten vil selvsagt kjempe for førstnevnte.

Det tyngste argumentet for dette er at toppidrett er en næring og et levebrød. En nedstengning rammer hardt. Det er både korrekt og et hensyn å ha respekt for, og det er både trist og tungt om toppidretten må ta en pause.

Men akkurat her er det nødvendig å gjøre det de ivrigste idrettslobbyistene ikke gjør – å se sektoren som en del av en større sammenheng.

Ja, toppidrett er en næring, men det er da også serveringsbransjen, varehandelen, treningssentrene og teatrene. Hvilke samfunnsmessige grunner tilsier at toppidretten er viktigere enn disse?

Virke anslår ifølge E24 at 56.500 arbeidere jobber i 10.362 butikker som er beordret nedstengt.

Går du inn i hver enkelt av de nedstengte bransjene, finner du sikkert mange som vil hevde at akkurat de kunne holdt åpemnt med et knallgodt smittevernopplegg.

Ta Kremmerhuset, for eksempel. De må nå permittere ytterligere 100 ansatte. Argumentene fra interiørkjedens daglige leder er nærmest en blåkopi av hva vi stadig hører fra idrettslederhold: «Det føles urettferdig. Vi har ikke hatt noen smitte mellom kunder og ansatte eller mellom ansatte det siste året».

Ingen ønsker å stenge mer enn nødvendig, og i det store bildet er vi ikke så langt unna lysere tider. Derfor er det ekstra viktig at dugnaden ikke sklir ut på oppløpssiden.

Med dagens galopperende smittesituasjon er det logiske svaret at også Oslo-idretten stenges for toppene i en begrenset periode.

Dette gjelder begge kjønn og alle idretter. Så får vi se om toppfotballen igjen skulle lykkes med å få særbehandling.

Forbundet vil nå skjerpe tiltakene ytterligere i «boblen». Fotballen klarte seg ikke så verst med spesialopplegget forrige sesong, men nå har samfunnet altså mutanter på motsatt banehalvdel. Det gjør situasjonen ekstra sårbar.

La oss alle glede oss til fulle tribuner og ekte fotballglede kan få dominere, men akkurat nå er kampen mot R-tallet viktigere enn enhver fight på idrettsbanen.

Også i Oslo.