Kommentar

Dette er slett ikke umulig

Av Knut Espen Svegaarden

KLAR: Ståle Solbakken fulgte den første trekningen, som landslagssjef, fra boligen sin i Hamar mandag kveld. Foto: Tore Kristiansen

Det kunne vært bedre. Men det kunne også vært verre. I veien for Ståle Solbakkens første kvalifisering som norsk landslagssjef, står tidligere snubleføtter som Nederland og Tyrkia.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Men etter min oppfatning er dette slett ikke umulig. Det sier jeg av to grunner: Et norsk lag på vei opp – og ingen motstandere som er uslåelige. Nederland, rangert som nummer 14 i verden, har et godt tak på Norge, men de har svingt veldig i prestasjonene de siste årene. Tyrkia, rangert som nummer 32, er en nasjon som Norge, rangert som nummer 44, alltid har spilt jevnt med.

De tre andre motstanderne er nødt til å gi Solbakken 18 poeng, ellers blir det umulig. Montenegro (63), Latvia (136) og Gibraltar (195) skal Norge slå.

Ståle Solbakken slapp (enda) sterkere motstandere enn Nederland, som Belgia, England, Spania, Frankrike og Italia. Vi kunne ønsket oss gruppen med Danmark og Østerrike, men kunne også havnet i vanskeligere grupper enn gruppe G. Jeg tror landslagssjefen er ganske fornøyd.

Han har alt å vinne. Ingen forlanger/forventer at Norge skal ta seg til et VM som tredjeseedet.

Men tankene går likevel raskt tilbake til Drillos første hele kvalifisering – til VM 1994. Også den gangen havnet Norge i en gruppe på seks lag. Og også den gangen var Nederland og Tyrkia der. Den gangen var Norge rangert som nummer fem av de seks lagene i puljen, bak Nederland, England, Polen og Tyrkia. Bare San Marino var sett på som svakere.

Før den siste kampen i gruppen, borte mot Tyrkia, var Norge allerede utropt som vinnere av gruppen. Drillos menn passerte altså fire bedre rangerte land på veien til seier i sin gruppe til USA-VM – og var ubeseiret før den siste kampen.

Det var en sensasjon så stor at det i dag er vanskelig å tro på at skjedde, hvis du ikke har kunnskapen om at det faktisk skjedde.

Kan det samme skje igjen?

Norge vil uansett ikke slå så voldsomt nedenfra denne gangen. Den gangen var det ingen som tok Norge på alvor, der Drillo kom med sin gjennombruddshissighet og sitt soneforsvar. I dag behersker de fleste dette spillet, eller har mottrekk mot det. Så Solbakken kan ikke komme til VM bare på taktikk, som Drillo delvis gjorde i 1992 og 1993.

Men Solbakken har noe Drillo ikke hadde i den kvaliken: Noen av Europas bedre og mest spennende spillere – offensivt. Spillere motstanderne må ta hensyn til. Med Erling Braut Haaland, Jens Petter Hauge og Martin Ødegaard på banen, vil ikke Solbakken bare ligge og forsvare seg. Det kan fort bli en spennende kvalifisering – der både Nederland og Tyrkia vil merke Norges styrke offensivt.

Norge slo Nederland på Ullevaal i 1992. Men siden er det en nasjon Norge har slitt voldsomt mot. I Rotterdam i 1993 fikk ikke Norge tak i ballen. I kvaliken til VM 2010 var det ikke stort bedre, rundspilt i Rotterdam (igjen, tapte 2–0) og få muligheter også i hjemmekampen (tapte 1–0).

Tyrkia ble marerittmotstanderen til EM 2008, først fordi Norge ga fra seg en 2–0-ledelse, som ble til 2–2 i bortekampen (spilt i Tyskland) – og så tapte Åge Hareides menn «finalen» hjemme mot Tyrkia (tap 2–1).

Ståle Solbakken vil bruke kvalikkampene til to ting: Selvsagt prøve å få Norge til VM, som blir vrient, men ikke umulig – og han vil kunne bygge et lag som SKAL til EM 2024.

Det er og blir det store målet.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 07.12.20 kl. 20:48