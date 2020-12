Foto: Carl Recine / Pool Reuters

Mourinho ut mot United-deltakelse i Europa League: − Ikke rettferdig

At Manchester United snublet mot Leipzig betyr at de får sjansen i Europa League. Det faller ikke i god jord hos Tottenham-manager José Mourinho.

– Nå er Manchester United en av de største favorittene til å vinne turneringen. Lagene som kommer fra Champions League er alltid sterke og hører normalt ikke hjemme på dette nivået, sier portugiseren på pressekonferansen før torsdagens kamp.

Tottenham er allerede videre fra gruppe J, men tar imot Simen Juklerød og Royal Antwerp i kampen om gruppeseieren torsdag.

– Det er som det er – og helt ærlig gir det mer kvalitet til konkurransen. Fra et sportslig synspunkt synes jeg at det ikke er rettferdig at et lag som ikke lykkes i én turnering, får sjansen i en annen, sier Mourinho om Uniteds deltakelse.

Manchester United trengte uavgjort for å ta seg videre fra gruppen, men tapte 2–3 borte mot RB Leizpig tirsdag kveld.

– Gruppen var veldig tøff med PSG, Manchester United og Leipzig.

– Vi visste at det ikke kom til å bli lett for noen av dem, og vi visste at det ville komme et veldig bra lag fra den gruppen og inn i Europa League, sier Mourinho.

Manchester United var ikke langt unna å utligne:

Torsdag skal Molde i aksjon borte mot Rapid Wien. Ett poeng vil være nok til å avansere fra gruppen som nummer to bak Arsenal.

Det vil også et ettmålstap være dersom Molde scorer minst ett mål.

– Det kan jo selvfølgelig skje, men det skal jo en trekning til, sier Molde-trener Erling Moe om et mulig møte med Manchester United.

De møter Rapid Wien til en ren avansementsfinale klokken 18.55 i kveld.

