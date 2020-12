MANCHESTER-MANAGERE: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola fotografert da klubbene deres møttes på Old Trafford i mars. Den jublende karen i bakgrunnen er Uniteds fysiske trener Kieran McKenna. Foto: PHIL NOBLE/Reuters

Guardiola om Solskjær: − Når vi vinner, er vi genier. Når vi taper, skal vi få sparken.

Pep Guardiola (49) mener Ole Gunnar Solskjær (47) vet hva som skal til som Premier League-manager. Lørdag kveld møtes de i Manchester-derby.

Nå nettopp

Uniteds Champions League-exit i midtuken har igjen satt press på Solskjær. Guardiola sier at det er en del av gamet og at hans kollega på den andre siden av byen ikke skal bry seg så mye om det.

– Vi kjenner til det, det er derfor vi har så høy lønn, spøker Guardiola når han får spørsmål om Solskjærs situasjon.

– Det er viktig å vite at Solskjær har det som skal til, det er ingen tvil om det.

Pep Guardiola tror Solskjær er godt kjent med mekanismene rundt en manager i Premier League.

les også Solskjær tjente 108 millioner i 2019

– Han trenger ingen støtte fra meg, for han er sterk nok og vet hvordan dette fungerer. Når vi vinner, er vi genier. Når vi taper, skal vi få sparken. Det skjer i United, og det skjer i alle andre klubber rundt i verden - det er slik virkeligheten er, fortsetter Guardiola, gjengitt av Manchester Evening News.

Om viktigheten av kampen lørdag, sa Guardiola at det bare handler om tre nye poeng.

– Men selvsagt er det viktig på grunn av kvaliteten på motstanderen. Men det er mange kamper som skal spilles.

les også Solskjær og United utslått av Champions League: – Juniorfeil!

– Vi tenker at vi kommer til å møte den beste versjonen av United, og snakker spesielt om hva vi selv må gjøre.

Manchester United har fire strake seirer i ligaen - tre av dem på bortebane.

Publisert: 12.12.20 kl. 11:59

