Haaland svarer stjernene: − Det er en vanvittig rus

Liker han sjakk? Kunne han blitt proffbokser? Hva liker han best av TV-spill og russemusikk? VG utfordret en rekke kjente idrettsutøvere til å stille Erling Braut Haaland (20) spørsmål.

Publisert: Nå nettopp

Jærbuen er ikke alltid like imponert over spørsmålene han får fra journalister. Derfor ga vi ham noe annet å bryne seg på.

I forbindelse med at han er kåret til 2020s største norske idrettsutøver, videreformidlet VG en rekke spørsmål til Haaland fra noen av norsk idretts største profiler.

Karsten Warholm, Johannes Høsflot Klæbo, Ada Hegerberg, Kjetil Jansrud, Magnus Carlsen, Cecilia Brækhus, landslagssjef Ståle Solbakken og fotballkompis Sander Berge bidro med sine i ulik grad seriøse henvendelser.

I tillegg slapp VG til to gryende fotballtalenter: Thea Kyvåg (16) fra LSK Kvinner og Kristian Malt Arnstad (17) fra Anderlecht.

les også Haaland i stort VG-intervju: – Jeg måtte tenke annerledes

Norges nye landslagssjef Ståle Solbakken har fortsatt ikke snakket med Haaland etter at han fikk jobben, men ønsker å få svar på én ting gjennom VG:

– Er du snart på banen igjen?

– Ja. Veldig snart, sier Haaland, som sier «det går bra» med skaden og antyder at han sikter seg inn på Dortmunds første kamp hjemme mot Wolfsburg 3. januar.

Mens Haaland er norsk fotballs målkonge, er det ingen tvil om hvem som er måldronning: Ada Hegerberg. Lyon-spissen, som gratulerer Haaland og oppfordrer ham til å være «sylskarp videre», har følgende spørsmål til sin landsmann:

– Hvordan forbereder du deg og nullstiller deg etter kamper?

– Nå har det vært så mange kamper, så da er liksom, begynner Haaland før han blir satt ut av forstyrrelser i leiligheten:

– Det har vært så mange kamper, så da er det bare å bli ferdig med kampen. Bruk gjerne kvelden til å tenke gjennom det, men når du våkner dagen etter, da har du glemt den kampen. Det synes jeg at jeg er god på selv. Det er derfor jeg ikke ser så mye på kampene mine, sier Haaland og fortsetter:

– Jeg har rett og slett ikke tid til å se på dem. Når du gjør det, kan du også tenke altfor mye. Det er ganske individuelt, men for meg funker det best bare å gå videre og ta med seg de gode tingene du har gjort i kampen før, og gå videre til neste.

– Har du noen mentale prosesser etter kamper eller flyter det bare på?

– Det er egentlig bare å prøve å gå videre fra kampen. Det er noe av det vanskeligste for en fotballspiller. Du kan fort bli låst opp i hodet ditt om du tenker for mye, synes i hvert fall jeg. Det er noe av det vanskeligste for en fotballspiller, men samtidig noe av det enkleste om du er god på det. Å kunne drite i alt som står rundt og gå til neste kamp. Om du har vært helt elendig i en kamp, er det bare å drite i det. «Jeg skal vise de idiotene i neste kamp», rett og slett. Det er litt sånn jeg tenker. Nullstille og «dryle» på i neste kamp.

les også Norges største idrettsstjerner: Ingenting er normalt

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo, som også er svært interessert i fotball, får ikke like utfyllende svar på sitt spørsmål:

– En del toppidrettsutøvere har ofte noen ritualer før en konkurranse. Har du noen ritualer før en kamp?

– Nei. Ikke noe spesielt.

Vinneren av VGs topp 100-liste både i 2017 og 2019, Karsten Warholm, lurer på følgende:

– Vil du vurdere comeback på friidrettsbanen?

– Jeg er god nok til det, men jeg tror jeg koser meg mest med fotballen akkurat nå. Jeg har ikke det i planene mine nå, men vi får se om jeg tar en Usain Bolt motsatt vei og kjører på med litt friidrett etter karrieren. Vi får se, gliser Haaland.

Han virker ikke like imponert over spørsmålet til alpinstjerne og Liverpool-supporter Kjetil Jansrud:

– Rått at du valgte Liverpool fra sommeren 2021. Hvorfor akkurat den klubben?

Her kan du se hvordan Haalan reagerer og svarer:

Warholm er ikke den eneste som lurer på om Haaland tror han kan klare seg i en annen idrett. Boksestjernen Cecilia Brækhus vil gjerne vite:

– Kunne du klart deg som proffbokser?

– Det tror jeg ikke jeg kunne. Da måtte jeg eventuelt begynt nå og trent noe voldsomt på boksing. Jeg har det ikke helt i nevene, jeg har det mer i føttene, skal jeg være helt ærlig.

Cecilia Brækhus. Foto: Klaudia Lech

To utøvere har vunnet VGs utmerkelse tre ganger: Bjørn Dæhlie og Ole Einar Bjørndalen. Kun én utøver har vunnet fire ganger: Magnus Carlsen.

Sjakk-kongens spørsmål er enkelt, men han har forberedt oppfølging:

– Liker du sjakk?

– Nei, svarer Haaland.

– Hvorfor ikke? Sjakk er på mange måter som fotball: Keeperen er kongen, spissen er dronningen.

– Nei, jeg har rett og slett aldri interessert meg i det. Jeg har et par kompiser, blant annet Erik Botheim, som liker sjakk, men jeg fatter ikke at han liker det. Jeg setter meg heller ned og spiller litt «Assassin's Creed» enn å ta en runde sjakk. Det er mer Martin Ødegaards greie. Han får ta seg av sjakken, så får jeg ta meg av skytespillingen.

Det er tydelig at Haaland er glad i noen timer med konsollen, men det er noe han liker enda bedre. For når landslagskompis Sander Berge stiller følgende dilemma, er det ingen tvil:

– Aldri høre på russesanger igjen eller aldri spille Xbox igjen?

– Da må jeg ta aldri spille Xbox igjen, altså. Jeg klarer ikke leve uten russemusikk. Russemusikk er livet. Jeg har aldri vært russ, da tror jeg vil være russ resten av livet, rett og slett.

Berge har også et mer seriøst spørsmål på lager:

– Du må være tidenes spiller når det kommer til å lukte målsjanser og reagere. Hvordan klarer du å være aggressiv og påskrudd i skallen hvert eneste minutt i en kamp?

– Jeg liker spørsmålet. Jeg tror bare helt siden jeg var liten, da jeg så folk score mål, så tenkte jeg «ah, det er dette jeg vil». Å score mål er livet mitt. Det er det jeg brenner for. Det har vært det hele veien, men nå har det blitt ganske så ekstremt, siden jeg har blitt så god på det som jeg er. Da har jeg bare lyst til å fortsette med det. Det er ingenting som slår den følelsen. Det er en vanvittig rus.

Haaland har på svært kort tid blitt et forbilde for unge jenter og gutter som ønsker å oppnå store ting i idretten generelt og fotballen spesielt. Derfor inviterte VG to talenter til å stille Dortmund-stjernen et spørsmål de lurer på.

Thea Kyvåg (16) fra LSK Kvinner og Kristian Malt Arnstad (17) fra Anderlecht kom med likelydende spørsmål:

– Hva er ditt beste råd til unge spillere som ønsker å nå toppen i fotballen?

– Det er en god del som spør meg om det. Det er et vanskelig spørsmål å svare på. For meg har det alltid handlet om å ha det gøy. Når jeg ikke koser meg med fotball lenger, så er det ikke vits i å spille mer. For meg handler det om uansett å prøve å ha det gøy, sier Haaland og utdyper:

– For min del har jeg det gøy når jeg vinner fotballkamper, og når jeg scorer. Så da prøver jeg å gjøre det hele veien. Men for eksempel om du er midtstopper, om det er å vinne en duell, som Leo Østigård, om det er det som får driven i deg, så kjører du på med det. Da gjenskaper du det hele veien. Du må finne en ting som får en slags driv i deg til å fortsette med det. For meg er det mål og å vinne fotballkamper. Da prøver jeg å gjenskape det hele veien. Nå har jeg blitt ganske god på det, så da vil jeg bli enda bedre og prøve å gjenskape det så mye som mulig.

Kyvåg har også et tilleggsspørsmål:

– Hvem er de tøffeste forsvarsspillerne du har møtt, og hvorfor?

– Jeg har møtt ganske mange gode midtstoppere. Jeg må si at de tre beste i verden er Sergio Ramos, Virgil van Dijk og Kalidou Koulibaly. Det er tre gode, sterke og smarte stoppere.