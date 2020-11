SE SÅ GLAD! Synne Jensen jubler etter å ha sendt Vålerenga i føringen mot Lillestrøm og Justine Vanhaevermaet (t.h.). Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Nå lukter det gull av Vålerenga-kvinnene

VALLE (VG) (Vålerenga-Lillestrøm 4–2) Måltørken er over for Synne Jensen (24). Timingen kunne ikke ha vært bedre.

Nå nettopp

Landslagsspilleren fikk sin første store mulighet mot Lillestrøm allerede etter syv minutter. Fra kort hold satte hun ballen over mål.

Hennes andre sjanse satt kontant i nota etter et mønsterangrep. 27 minutter var spilt da Marie Dølvik Markussen ble spilt fri på høyrekanten. Hun valgte å gå for et tidlig innlegg som Jensen hadde «luktet». 24-åringen bredsidet ballen i mål. Vakkert og viktig.

Der og da var Vålerenga tilbake på toppen av tabellen etter at Rosenborg fullførte jobben mot Avaldsnes en drøy time tidligere og la press på Oslo-laget i gullkampen.

Jensen sto med beskjedne to seriemål på 15 kamper før i kveld - uvant for 24-åringen som var storscorer i fjor med 16 mål på 22 kamper for Røa.

Drama til siste slutt

Rett før pause var Rikke Madsen nest sist på en kontring da hun serverte Sigrid Heien Hansen. Midtbanespilleren satte ballen mellom beina på LSK-keeper Ida Norstrøm.

Vålerenga fortsatte å presse LSK etter pause. Før tre minutter av 2. omgang var spilt nølte ikke Dejana Stefanovic da en corner endte opp i beina på henne. Fra kort hold satte hun inn 3–0-målet.

Da virket det som VIF var «forsynt». Sofie Roman Haug satte inn reduseringen med en fin heading på en corner i 74. minutt, før Vålerenga slo kontant tilbake. Innbytter Ajara Nchout Njoya - toppscorer i serien - satte inn sitt 10. for sesongen etter ha blitt spilt fri av Sherida Spitse.

En annen innbytter, Thea Kyvåg, reduserte til 4–2 fem minutter før slutt.

Med ett poengs ledelse til Rosenborg og to kamper igjen blir det et utrolig drama helt til slutt i Toppserien. Vålerenga har igjen Lyn borte og Arna-Bjørnar hjemme, og resultatene i de motsatte kampene peker i retning av seriegull: 2-0 hjemme over Lyn og 3-0 borte over Arna-Bjørnar.

LSK skapte fint lite i kveld og er hektet av i gullkampen.

Slik avgjøres gullkampen:

17. serierunde, 7. november:

Rosenborg-Sandviken

Lyn-Vålerenga

18. serierunde, 15. november:

Vålerenga-Arna-Bjørnar

Klepp-Rosenborg

Publisert: 01.11.20 kl. 17:49