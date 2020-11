DOBBEL: Lisa-Marie Karlseng Utland scoret to mål og ble matchvinner i toppkampen mot Avaldsnes. Her avbildet i kampen mot Vålerenga 18. oktober. Foto: Berit Roald

Utland-dobbel sendte RBK til topps

(Rosenborg - Avaldsnes 3-1) To scoringer av Lisa-Marie Karlseng Utland (28) sørget for seier i toppkampen mot Avaldsnes og sørget for at Rosenborg nå topper tabellen i Toppserien.

Nå nettopp

Trønderne står nå med 34 poeng og topper tabellen i Toppserien to poeng foran Vålerenga, men Oslo-klubben kan ta tilbake toppen når de får besøk av LSK Kvinner kl 16.00.

Utland ble servert av landslagskollega Kristine Minde da hun sendte Rosenborg i ledelsen før kvarteret var spilt på Koteng Arena.

Clare Polkinghorne utlignet for gjestene fra Karmøy etter en drøy halvtimes spill og det stod likt halvveis i oppgjøret.

Men etter sidebyttet skulle RBKs landslagsduo igjen kombinere: Minde kom til innlegg ute fra sin venstreside og slo perfekt mot Utland. Spissen satte hodet til og stanget inn 2–1.

På tampen av oppgjøret headet Ina Vårhus inn 3–1 for trønderne etter et frispark fra Cesilie Andreassen.

Dermed overtar trønderne tabelltoppen frem til resultatet i Vålerenga - LSK Kvinner er klart senere søndag.

Publisert: 01.11.20 kl. 14:48