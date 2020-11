Nå råder Harry-faktoren over Tottenham: 22 målpoeng på 13 kamper!

(Ludogorets – Tottenham 1–3) Han trengte ikke jobbe mer enn halve kveldsskiftet, men det holdt i massevis for formsterke Harry Kane (27).

Engelskmannen var Tottenham-kaptein for dagen og noterte seg for ny scoring og ny målgivende, selv om han nøyde seg med kun å spille 1. omgang i Europa League-oppgjøret mot et utspilt Ludogorets fra Bulgaria.

Totalen for 27-åringen i Spurs-drakten i sesongstarten denne høsten er sensasjonell: Dette var hans målpoeng nummer 21 og 22 på bare 13 kamper i alle turneringer. Det fordeler seg jevnt mellom 12 scoringer og 10 assist, og han hadde altså én av hver da Tottenham tok sesongens andre trepoenger i Europa Leagues gruppespill.

Samtidig var scoringens hans 200. for Tottenham i alle turneringer – på 300 kamper. I sesonginnledningen er han kanskje skarpere foran mål enn noensinne: Han er direkte involvert i nesten 60 prosent av klubbens scoringer: Totalt har Tottenham pene 37 mål på sesongens 14 kamper så langt i Premier League, ligacupen og Europa League.

Mot Ludogorets – med tidligere Brann- og Sogndal-spiller Stéphane Badji i elleveren – hadde ikke Kane med seg sin beste lekekamerat Heung-Minh Son, men fant tonen vel så godt med Gareth Bale, Lo Celso og Lucas Moura bak seg.

SUKSESSTRIO: Harry Kane gratulerer målscorer Lucas Moura etter 2–0-målet mot Ludogorets. Til høyre Gareth Bale. Foto: Vassil Donev / EPA

Kanes scoring kom etter corner: Direkte fra Lucas Mouras hjørnespark satte 27-åringen skallen til, og nikken var såpass hard at det ikke holdt for Ludogorets-keeper Plamen Iliev å få fingrene på ballen. Den suste inn, og det var alt annet enn ufortjent. Totttenham hadde tatt bolig på bulgarernes banehalvdel og kunne scoret mange både før og etter Kanes 1–0-goal.

Det ble «bare» én til før pause, selv om Tottenham fort kunne hatt åtte goaler halvveis. Da tok Kane servitørrollen. Gareth Bale sendte spissen en nydelig stikker, og uegoistisk spilte Kane ballen på tvers foran mål. Der kunne Lucas Moura enkelt løpe inn 2–0.

Ved pause tok Kane resten av kvelden fri. Ludogorets reduserte på en helvolley fra Claudiu Keserü, Romania-spissen som scoret to mål på Norge i fjor sommer, men José Mourinho hadde ett ess til å legge på bordet:

Han sendte inn Heung-Min Son i 2. omgang, og sørkoreaneren hadde umiddelbar påvirkning på produktet: Han serverte Lo Celso som scoret Tottenhams tredje.

