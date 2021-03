FIKK NULL TILBAKE: Jose Mourinho og Tottenham fikk seg en voldsom baksmell i Zagreb torsdag. Foto: ANTONIO BRONIC / X02994

Tottenhams keeper kaller Europa-tapet en «skamplett» – Thorstvedt tror Mourinho beholder jobben

Tidligere Tottenham-keeper og TV 2-ekspert Erik Thorstvedt tror Jose Mourinho har et «halmstrå» som kan redde ham etter sjokk-exiten fra Europa League torsdag kveld.

Av Espen Langeveld

Publisert: Nå nettopp

Mourinho og Tottenham fikk en verst tenkelig returkamp borte mot Dinamo Zagreb i turneringens 8-delsfinale: Først ga de ga fra seg 2–0-ledelsen fra hjemmeoppgjøret og måtte gjennom ekstraomganger. Der scoret ballkunstneren Mislav Orsic (28) sitt tredje for kvelden og 2–3 sammenlagt betyr at London-klubben er ute av Europa.

– Laget mitt så ikke ut som de spilte en viktig kamp. For meg er det en viktig kamp, alle kamper er viktige. Og jeg tror at for alle Tottenham-fans hjemme, så er alle kamper viktige. En annen innstilling trengs. Å si at jeg er lei meg er ikke nok, sa Spurs-trener Jose Mourinho til BT Sports etter kampen.

– Jeg håper alle i garderoben føler seg ansvarlig for at dette kunne skje. Det er en skamplett. Smaken av dette tapet er mer enn vond, sa kaptein Hugo Lloris til BT Sport etter denne fiaskoen:

Erik Thorstvedt har 173 kamper for Tottenham og har fulgt laget tett etter at han la opp. Han tror ikke portugiseren mister jobben.

– Det er mange som skriker at han skal få sparken, men det tror jeg ikke skjer nå, sier Thorstvedt til VG.

TV 2s fotballekspert understreker at han hele tiden har sagt at Tottenham med Mourinho ville gå galt.

– Vi må respektere det Mourinho har fått til tidligere, men det virker som han har blitt parkert på sidelinjen i forhold til hva de andre lagene har greid å utvikle, sier han videre.

Nå mener Thorstvedt at han har et «halmstrå» som kan redde jobben hans.

– Det går an å tape fotballkamper. Men på den måten, det var dårlig, altså. Akkurat nå har han et halmstrå som kan redde ham: Ligacupfinalen.

Den spilles 25. april, og Tottenham møter Manchester City. London-klubben har ikke vunnet en trofé siden nettopp ligacuptriumfen i 2008.

– Jeg har sagt hele veien at dette ender med forferdelse, men man har jo et håp at det skal «bli noe i skapet», det var derfor de hentet ham, sier Thorstvedt, som spår at portugiseren beholder jobben frem til november neste sesong.