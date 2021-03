Kommentar

Sammen kan de gjøre mye for norsk fotball

Av Knut Espen Svegaarden

PÅ LAG: Erling Braut Haaland (til venstre) og Martin Ødegaard – for Norge. Foto: Geir Olsen

Fokuset på norske fotballspillere har knapt vært større enn det er nå, der to unge spillere imponerer i to av de største ligaene i verden. Martin Ødegaard (22) og Erling Braut Haaland (20) er perfekte representanter for norsk fotball akkurat nå.

De to setter Norge på kartet på en fremragende måte, bedre enn det Ødegaard/Haaland viser fram for TV-seerne akkurat nå skal du lete lenge etter.

Akkurat nå ligger de unge stjernenes fokus på å gi Norge en best mulig start på VM-kvalifiseringen, naturlig nok. Men det er klart at skal norsk fotball markere seg opp mot Qatar-VM, signalisere sin uenighet og sin skepsis, gjøre noen klare markeringer mot regimet i Qatar, og FIFA som har gitt landet VM, så er det spillere som Haaland og Ødegaard som vil klare å skape en oppmerksomhet som vil bety noe.

Fordi de nå er så store, i Fotball-Europas øyne, at en bruk av dem opp mot VM, bør være noe Ståle Solbakken og Norges Fotballforbund fort kan tenke seg å utnytte.

Som landslagskaptein hviler det også et ekstra ansvar, utad, på Martin Ødegaard. Erling Braut Haaland har en fremtoning, både på og utenfor banen, som vekker oppsikt uansett.

Sammen bør disse to bli dynamitt for norsk fotball, både på og utenfor banen, de neste 10 årene.

Det er 20 år siden norsk fotball – kanskje – hadde to spillere resten av Fotball-Europa misunte oss. I 2001 scoret Ole Gunnar Solskjær (28) 14 mål på veien til nok et ligamesterskap i engelsk fotball, og det var fortsatt bare to år siden han avgjorde finalen i Champions League.

I 2001 scoret John Carew (21) samme antallet mål (14) for sin nye klubb Valencia, i en sesong han avsluttet med å score på straffe i Champions League-finalen mot Bayern München.

Solskjær og Carew var to internasjonale stjerner for 20 år siden, to angripere som markerte seg og som mange andre nasjoner misunte Norge – uten at det hjalp landslaget til et sluttspill av den grunn. Ingen landslagssjef fikk maks ut av de to stjernene, selv om begge leverte bra under både Nils Johan Semb og Åge Hareide.

Er Ødegaard og Haaland allerede større stjerner enn Solskjær og Carew? Vanskelig å si, men de kan i hvert fall lett bli det. I internasjonal fotball er det svært sjelden at en 20-åring dundrer inn mål i de største turneringene, både nasjonale og internasjonale, som Erling Braut Haaland gjør.

Martin Ødegaard ble interessant for alle storklubbene i Europa da han var 15–16 år, av en bestemt grunn: Timing og vekting av pasninger som åpnet forsvar, til rett tid. Det var det spesielle med den unge gutten fra Drammen.

Underveis fra overgangen til Real Madrid og til utlånet i Arsenal nå, forsvant noe av det spesielle med Ødegaard. Jeg mener han spilte for «safe», han ble for lik mange andre, teknisk gode midtbanespillere, litt for mye ballflytter, killer-pasningene forsvant kanskje i skadene og klubbskiftene.

Men nå – nå er den «gamle» Martin Ødegaard tilbake. Vi har sett det bedre og bedre i Arsenal-trøya: Nå ser vi oftere og oftere den Ødegaard som slår de avgjørende ballene.

Onsdag kommer han garantert til å gjøre det samme – på foten til Erling Braut Haaland.

Og da blir det mål.