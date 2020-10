TRIO: Lars Lagerbäck (i midten) instruerer Joshua King (t.v.) og Alexander Sørloth den 12. oktober i år. Foto: Stian Lysberg Solum

Ledelsesekspert: − En uløst konflikt kan hemme landslaget videre

Ledereksperter mener at uroen i landslaget kan gi energi og brukes til noe positivt - men det krever at Lars Lagerbäck får ryddet opp. Nå.

– Jeg håper og tror at Lagerbäck bruker tid på å rydde opp i den situasjonen som de har kommet opp i. Hvis ikke, vil det fortsette å skurre. En uløst konflikt kan hemme landslaget videre, sier Frode Heldal, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på NTNU.

– Hvis Lars Lagerbäck ikke får ryddet opp raskt, så står han overfor faren om å «miste garderoben», som det heter på fotballspråket.

Han tror derfor det er viktig hvordan Lars Lagerbäck klarer å legge denne ballen død. Og at måten Alexander Sørloth ble satt på plass på, kanskje ikke var den beste:

– I høyprestasjonsgrupper som dette er det viktig at uenigheter og alternative forståelser kommer opp og frem. At folk sier fra. Den type irettesettelse vi ser her viser for resten av laget at det lureste kanskje er å holde kjeft. Det kan ha kraftig symbolsk betydning, sier Heldal.

VG skrev lørdag om disputten mellom RB Leipzig-spiss Alexander Sørloth og landslagets assistenttrener Per Joar Hansen i forbindelse med Nord-Irland-kampen. Onsdag kunne VG avsløre flere detaljer om opptakten til det samme møtet, som blir beskrevet som opphetet og med høylytte ordvekslinger mellom Sørloth og landslagssjefen på Thon Hotel Storo i Oslo. Så kom Lars Lagerbäck med sin versjon torsdag.

Lov til å gjøre feil

– Høy energi er i utgangspunktet positivt. I denne type grupper skal det «ryke og fyke» litt, det er en del av gamet. Ledelse i slike grupper kan faktisk handle mer om å nære denne energien, heller enn å ta livet av den. Slik som en irettesettelse vil bidra til, mener Heldal - men legger til:

– Samtidig er det og skal det være lov også for Lagerbäck å gjøre feil, og det å vise sin sårbarhet og menneskelighet som han gjør nå, kan styrke relasjonene. Men de må bruke tid på å behandle dette og tolke det over i noe konstruktivt.

Kan bli verre

Heldal understreker at han bare kjenner saken fra media, men ser på avsløringene i VG som et tegn på at andre i landslagsmiljøet har reagert på det som skjedde under samlingen sist og at det derfor kom ut.

– Vi vet ikke så mye om hva som har skjedd, men uansett kan det ikke vedvare - for da kan det bli verre.

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, ser det på samme måte:

– Det som skjer videre, blir viktig. Dersom gruppen opplever at man reelt sett har skværet opp, og at Sørloth ikke straffes for at han ga tilbakemeldinger, kan det styrke tillit, samhold og ytringsklima. Og motsatt.

– Samtidig er dette en gyllen mulighet for å jobbe med form. Er ytringer konstruktive i formen, er de gull. Dersom man ikke lærer, og det utvikler seg en destruktiv tilbakemeldingskultur, er det gift, sier Even Bolstad, som likevel mener det er «grunnleggende positivt» med slike konflikter.

– Det viser at det er høyt under taket. At folk oppfordres til å komme med slike synspunkter.

Personlig kritikk

– Mange ledere kjenner seg nok igjen i Lars Lagerbäcks situasjon. Han kjenner det nok i mageregionen når noe som han har lagt så mye i som Lagerbäck har gjort, og det blir personlig kritikk.

– Så kom uttalelsen om Sørloth og bommen i Kypros-kampen?

– Ja, det var noe som glapp ut av han, og Lagerbäck ville nok mer enn noen andre at det skulle ha vært usagt. Men Lagerbäck viser menneskelige trekk. Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i den situasjonen. Det er noe av kostnaden ved å ha en tilbakemeldingskultur i en prestasjonsgruppe, sier Bolstad og omtaler det som har skjedd som en mulig kime til «varm konflikt» der det ikke lenger går på sak, men på person og det handler om å ta mannen i stedet for ballen.

– Samtidig viser Sørloth at han kan ha lederegenskaper som landslaget - med Lagerbäck og Perry Hansen - kan få bruk for, mener Bolstad.

Innrømmer konflikt

Magne Lerø, redaktør av Dagens Perspektiv og lederekspert, mener at Lars Lagerbäck har taklet konflikten på en god måte ved å gå ut med sin versjon torsdag.

– Ved å våge og være åpen og innrømme en konflikt, så legger du saker raskere bak deg, sier Lerø til VG.

– Dette er et eksempel på en klok avgjørelse av en leder, som innrømmer og er åpen om noe som egentlig er internt.

Lerø sier at taushet er den vanlige måten å takle slike saker.

– Det står respekt av måten Lagerbäck gjør dette på. Han innrømmer at «ja, vi hadde en runde, og nå er vi ferdige med det». Han følte at han måtte gå ut og bekrefte konflikten og komme med sin versjon. Det er bedre å innrømme det enn at saken skal vokse til noe uhåndterbart.

– Lagerbäck har jo litt av bestefarprofilen i sin måte å opptre på. Du får respekt når du velger den måten å gripe dette an. Jeg tror ikke han har tapt noe på det. Vi vet at det er interne spenninger og at det her ble litt ukontrollert, og når sånne konflikter skjer, sier alle ting som de i ettertid skjønner at de ikke burde ha sagt. Selv en som Lagerbäck, som pleier å være rolig, kan komme til å si ting som ikke er lurt. Så rydder han opp og kommer seg videre.

