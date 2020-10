KAN BLI SOLGT: Mathias Normann håper på en overgang til en større klubb i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Normann bekrefter at han vil vekk: – Har begynt å åpne meg

En overgang i januar er sannsynlig for Premier League-aktuelle Mathias Normann (24).

Oppdatert nå nettopp

– Ja, svarer nordlendingen kort og godt på VGs spørsmål om et klubbytte i neste overgangsvindu er å forvente.

VG omtalte fredag at Normann kunne blitt Fulham-spiller på Deadline Day, og at også Southampton har vist sterk interesse for midtbanespilleren de siste ukene.

Nå er Normann åpen om at tiden hans i russiske FC Rostov går mot slutten – dersom han får det som han vil:

– Det jeg kan si, er at jeg har begynt å åpne meg litt for å ta det neste steget.

– Hvor foretrekker du å ta det neste steget?

– Det er det jeg kommer til å begynne å prate om nå med folk rundt meg, sier Normann, som fremprovoserte disse jubelscenene da han utlignet for Norge mot Serbia med sitt første landslagsmål:

Publisert: 10.10.20 kl. 14:21 Oppdatert: 10.10.20 kl. 14:41

