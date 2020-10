DUELLSPILLER: Serbia-forsvarer Nikola Maksimovic (t.v.) i duell med Russlands Aleksej Ionov i en landskamp som ble spilt for en snau måned siden. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Serbia-sjefen i trøbbel: Napoli-spiller i karantene

Serbias landslagstrener Ljubiša Tumbaković sier at Napoli ikke vil frigi en av hans spillere, Nikola Maksimović, til Norge-kampen.

Det kom frem på en pressekonferanse mandag, gjengitt av nettsiden 24sedam.rs.

Nikola Maksimović er midtstopper og har spilt i Napoli siden 2016 - men har vært på utlån til Spartak Moskva deler av tiden. Han har tidligere spilt for Røde Stjerne hjemme i Beograd og for Torino.

Gazetta dello Sport skriver at alle Napoli-spillerne og trenerteamet er i to ukers karantene og at de venter på svar på covid-19-tester. I helgen ble det bekreftet at Napolis Piotr Zielinski og Elif Elmas har testet positivt, i tillegg til Giandomenico Costi som er medlem av støtteapparatet. De andre testene skal ha vært negative.

– Det serbiske fotballforbundet prøver sammen med UEFA å ordne så Nikola Maksimović kan komme. Vi gjør alt vi kan, gjennom korrespondanse via e-post, for å bringe ham hit. Napoli står på sitt, og han kommer ikke til samlingen mandag, så får vi se hva som skjer videre, sa landslagssjef Ljubiša Tumbaković på pressekonferansen mandag.

Dette forklarer det som skjedde i Serie A søndag: Cristiano Ronaldo og Juventus skulle etter planen ta imot Napoli til storkamp. Kampen på Allianz Arena skulle startet klokken 20.45, men kom aldri i gang. Napoli møtte aldri opp, og klokken 21.30 kom bekreftelsen på at kampen var avlyst.

Den serbiske fotballjournalisten Jovan Terzic sier til VG at Maksimović trolig var tiltenkt å starte mot Norge, selv om han gjorde en dårlig kamp mot Russland.

– Noen ganger er han i startoppstillingen, noen ganger ikke, opplyser Terzic.

De mest kjente navnene i den serbiske troppen er Aleksandar Kolarov (Inter), Sergej Milinković-Savić (Lazio) og Luka Jović (Real Madrid). Fulhams Aleksandar Mitrović har imponerende 35 mål på 57 landskamper.

Luka Milivojevic fra Crystal Palace er tilbake i troppen etter å ha vært ute sist, mens to mann er hentet inn for første gang: Anvendelige Mihailo Ristic og keeperen Djordje Nikolic.

Montpellier-spilleren Ristic kan komme til å spille fra start på Ullevaal, hvis landslagssjefen velger å spille med kapteinen Kolarov som midtstopper.

Danijel Aleksic, som til daglig holder til i tyrkiske Istanbul Başakşehir, er tilbake etter å ha vært ute lang tid.

