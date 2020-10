Kommentar

Nå må det ryddes opp – før det ender med katastrofe

Av Knut Espen Svegaarden

OMRINGET: Landslagssjef Lars Lagerbäck er inne i en tøff tid som norsk landslagssjef. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Når forklaringene spriker så voldsomt som de gjør mellom landslagsledelsen og Alexander Sørloth – da er det på tide å ta et steg tilbake. For dette fører ikke til noe annet enn en fremtid der ingen stoler på hverandre.

Det er nå det trengs en leder med et kaldt hode. For snøballen ruller feil vei, den inneholder spisse steiner. Og farten er stor. Det haster med en opprydning. Dugnad er kanskje ordet her.

VGs avsløringer av de indre stridighetene på herrelandslaget i fotball, ble fulgt opp av en forklaring på situasjonen og hva som hadde skjedd, fra landslagssjef Lars Lagerbäck. Han kom med sin versjon av saken, tok noe selvkritikk, men la mesteparten av skylden for konflikten på Alexander Sørloth.

Den stilte også kapteinsgruppa, Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King seg bak.

Så langt så det meste greit ut.

Eller gjorde det egentlig det?

For hvorfor sto det ikke i pressemeldingen at Sørloth stilte seg bak ordene fra landslagsledelsen?

På «Dagsnytt 18» torsdag kveld stilte jeg spørsmålet, og sa at jeg tvilte på om saken var slutt så lenge Sørloth ikke hadde uttalt seg.

Det var noe som skurret.

En drøy time senere ble mistanken bekreftet – da Sørloth følte det så urettferdig, måten han offentlig hadde blitt hengt ut på, at han «tok igjen», kom med sin versjon av det som hadde skjedd.

En snau time etter det kom Norges Fotballforbund – igjen – med en uttalelse, der de påpekte at de sto ved uttalelsene Lars Lagerbäck hadde kommet med tidligere på dagen.

Og sånn går det sikkert an å fortsette, dag ut og dag inn. For så vidt moro for oss i media at spillere og ledere krangler. En stund, kanskje.

Men ærlig talt: Her må det ryddes, ellers blir alt som er bygd opp av Lagerbäck-regimet de siste tre-fire årene revet ned ved hjelp av et par pressemeldinger. Og da må noen gi seg med «faren min er sterkere enn faren din»-uttalelser. Og raskt hente inn folk til en samtale. Sånn at denne saken kan få en ende – hvis det ikke allerede er for sent for en lykkelig slutt.

Det vil i hvert fall være det hvis det ikke reageres, snakkes sammen og rydder benken og garderoben nå.

Og hvor vanskelig kan det være å finne ut hvem som har «rett» her, så lenge det var flere titalls vitner til diskusjonen mellom Lagerbäck og Sørloth? Sa Sørloth at landslagsledelsen er inkompetent, eller sa han det ikke? Her ligger tydeligvis hovedkonflikten, og her finnes det jo en fasit. Det handler enkelt å finne det svaret, møtes, innrømme, strekke armene i været for en eller flere, og bli enige om at dette var en brøler som skapte for mye støy.

Stefan Johansen er en sterk lederfigur. Og han er kaptein. Jeg foreslår at Johansen tar et ekstra ansvar her, opptrer som meklingsmann raskest mulig – og får stoppet denne «kampen» før noen får tenkt konsekvenser her.

For et forsuret miljø, der mange skuler på hverandre, ingen stoler på hverandre, det er gift. Og dit er det ikke langt nå. Det har skjedd mye: Krangling, lekkasjer – og forklaringer som spriker – og som skaper hardere fronter enn det var da Lagerbäck og Sørloth skiltes etter landskampene i midten av oktober.

Det skal være mulig å rydde opp i dette rotet. Men det begynner å haste. Det er ikke mye som skal til nå før skaden er uopprettelig. Mer krangling og flere påstander hjelper i hvert fall ikke. Og blir ikke dette tatt tak i før det neste uttaket av tropp, som skjer 2. november, kan landslaget ende opp med en tropp uten en av Norges beste fotballspillere.

Det kan fort skje. Det har skjedd før at spillere har fått en ufrivillig pause fra landslagsspill. Det har også skjedd at spillere har tatt en frivillig pause.

Her kan begge deler skje før noen klarer å uttale ordet «katastrofe».

Og det ønsker vel ingen?

Hvis alle er enige om det så handler det om ordet «ydmykhet» – for å finne en god løsning, for alle parter.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

