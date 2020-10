England nekter å tape - tok sin 9. strake seier

(England-Belgia 2–1) Englands imponerende statistikk mot Belgia fikk en skrape med to tap i VM for to år siden. I kveld fikk de sin revansj.

Det startet imidlertid fryktelig dårlig i Nations League-kampen på et tomt Wembley i kveld. Belgia tok kommandoen fra start.

Romelu Lukaku brukte ikke så mange minutter på å vise seg frem da han var tilbake på engelsk jord. Den tidligere Manchester United-spissen tok med Eric Dier på en løpetur da kvarteret var spilt.

Dier kom på etterskudd og Lukaku ble felt. 27-åringen tok selv straffesparket og han løftet ikke blikket én gang før han satte ballen i mål bak keeper Jordan Pickford.

Det var Lukakus 53. landslagsmål på 86 kamper.

MATCHVINNER: Mason Mount (midten) jubler etter å ha satt inn 2–1-målet til England mot Belgia. Kieran Trippier (t.h) og Jordan Henderson (bak) kommer til for å feire. Foto: NEIL HALL/AFP

Nytt straffemål

Belgia hadde kontroll på det meste i første omgang. Det kan man ikke si om Thomas Meunier som holdt Jordan Henderson på en corner i 38. minutt. Dommer Tobias Stieler fikk med seg holdingen og dømte straffe.

Den satte Marcus Rashford i mål. Han gjorde som sin tidligere lagkamerat i Manchester United og sendte keeper i et hjørne og ballen i det andre.

I 2. omgang var det et langt bedre hjemmelag som tok tak fra start. Belønningen fikk de etter vel en times spill.

Mason Mount, som var nærmest usynlig de første 45 minuttene, sendte i vei et skudd som gikk via foten til Thomas Meunier og over en sjanseløs Simon Mignolet i Belgias mål.

– Det var spesielt å score mitt første mål på Wembley. Skuddet endret retning, men det spiller ingen rolle. Mål er mål, sier Mason Mount til Sky Sports.

Dette var Englands niende strake seier. Belgia må begynne på nytt. De hadde vunnet sine 12 siste kamper før seiersrekken stoppet på Wembley i kveld.

PS! England møter Danmark på Wembley på onsdag, mens Belgia skal til Island.

