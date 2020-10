SER FREMOVER: Nils Arne Eggen henger seg ikke opp i hva som har skjedd mellom Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck. Han mener partene nå må møtes for å skvære opp. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Eggen mener Sørloth og Lagerbäck må møtes: − Kan ikke løses gjennom SMS-er og media

Nils Arne Eggen (79) tror konflikten mellom Alexander Sørloth (24) og Lars Lagerbäck (72) kan ende i «nyforelskelse» – men ber om et snarlig møte mellom kamphanene.

Rosenborg-legenden har gjennom mediene fulgt landslagsbråket, som VG avslørte onsdag, de siste dagene og påpeker at han ikke vet alt som har foregått på møterommene på Thon Hotel Storo i Oslo.

Han mener at «en krangel er normalt i en prestasjonsgruppe og er ikke noe problem i det hele tatt». Eggen henger seg ikke opp i detaljer om hvem som skal ha sagt fra, men mener alt nå handler om å se fremover.

– De må bli ferdig med det. Og dette problemet kan ikke løses gjennom SMS-er og media. De det gjelder, må møtes under fire øyne eller hvor mange øyne som trengs. De må legge det som har skjedd, bak seg, sier Eggen til VG.

– Lars er en klok og rutinert trener, og jeg er sikker på at han sammen med unge Sørloth kommer til å løse det på en utmerket måte. Dette må de løse selv, og det må de gjøre fort, oppfordrer mannen som i en årrekke var trener for Alexander Sørloths far Gøran.

− Jeg har hatt mange krangler med «Mini» Jakobsen og Gøran Sørloth, men vi har alltid løst opp i det, og løste konflikter er en positiv drivkraft i alle prestasjonsgrupper, mener Eggen.

Han tror faktisk feiden mellom landslagssjefen og stjernespissen kan gagne Norge på sikt:

– Alle løste problemer som jeg har opplevd gjennom 50 år i toppfotballen, har endt opp som noe positivt. Det blir en slags nyforelskelse. Dette kommer til å gå bra, men de må bli ferdig med det nå.

Etter en hendelsesrik torsdag, der både Lagerbäck og Sørloth kom med sine versjoner av hva som skjedde under den opphetede tirsdagskvelden i forrige uke, har det vært stille fra partene fredag.

– Vi jobber for å å løse situasjonen. Den løser vi ikke i media, men internt. Så lenge vi jobber med saken ønsker vi ikke å kommentere den nærmere, melder landslagets pressesjef Svein Graff til VG.

Alexander Sørloth forbereder for øyeblikket lørdagens Bundesliga-kamp mellom RB Leipzig og Hertha Berlin. Hverken han eller agent Morten Wivestad har besvart VGs henvendelser.

I denne tidslinjen kan du få oversikt over hendelsene som preget den forrige landslagssamlingen som endte i klinsj mellom Lagerbäck og Sørloth:

Publisert: 23.10.20 kl. 18:38