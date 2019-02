TIL FINALEN!: Matchvinner Rodolfo Rodrigues jobber sammen med lagkameratene i FK Haugesund - like etter 1-0-scoringen til costaricaneren. Foto: Scanpix

Haugesund får flere billetter til cupfinalen

Norges Fotballforbund gir Haugesund flere billetter til cupfinalen. LSK får 7300 billetter, mens Haugesund er tildelt 5700 billetter.

Publisert: 27.09.07 12:54







Lillestrøm fikk opprinnelig 8776 billetter, mens Haugesund måtte nøye seg med 4224 billetter. Begge lagene fikk først 3000 billetter hver, mens de resterende 10.000 ble fordelt på bakgrunn av gjennomsnittlig tilskuertall.

Etter en ny gjennomgang gjorde NFF torsdag endringer for å sikre jevnere fordeling.

- Billettfordelingsprinsippet som er fulgt de senere årene, er basert på at begge finalelagene spiller i eliteserien. Vi ser nå at billettfordelingen til årets finale ble veldig skjev, i og med at vi har med et lag fra 1.-divisjon, sier Roger Solheim, NFFs informasjonssjef, i en pressemelding.