Henning Berg fikk sparken

Henning Berg er ferdig som Pafos FC-trener.

Oppdateres!

Det bekrefter den kypriotiske klubben.

– Selv om Henning har gjort en fantastisk jobb, mener klubben at tiden er inne for ham til å finne andre muligheter. Vi har høye mål og tror at denne gruppen med spillere kan prestere mye bedre, skriver klubben i en pressemelding.

Berg har vært trener på Kypros siden sommeren 2022, og fikk en knallstart med tolv kamper uten tap.

