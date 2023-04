OPTIMIST: Mohamed Elyounoussi tror at det kan komme en «overgangsboom» i norsk fotball fremover.

«Moi» med klar beskjed til unge, norske spillere: − Det er perfekt

SOUTHAMPTON (VG) Mohamed Elyounoussi (28) beskriver det som en enorm nedtur dersom Norge ikke kvalifiserer seg til EM. Samtidig mener han at det ser svært lyst ut med tanke på fremtiden.

– Det er perfekt å være norsk ung spiller akkurat nå og slå gjennom i Eliteserien, mener England-proffen, som i sin tid herjet i Sarpsborg 08 og Molde.

Fredag var han med å gi Arsenal litt ekstra trøbbel i kampen om ligagullet. Bunnlaget Southampton ledet både 1–0, 2–0, 2–1 og 3–1 mot serielederen, men Arsenal med Martin Ødegaard som sulten og skuddvillig kaptein reduserte etter 88 minutter, to minutter etter utlignet Garbiel Jesus.

Elyounoussi tror suksessen til spillere som Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (24), i tillegg til en del andre som gjør det bra i de fem største ligaene, gjør at større klubber kommer til å tørre å ta sjansen på norske spillere i sommer.

– Det er flere og flere speidere som ser til Norge, og kanskje mer nå enn da jeg kom opp. Vi hadde et par spillere i Premier League, men ikke så mange som spilte i store klubber. Du ser på overgangssummen og eliteseriespillerne. Det er noe helt annet enn da jeg spilte der.

– Det viser at det er stor interesse for norske spillere, men det gir oss ingenting hvis vi ikke klarer vårt store mål. Jeg har veldig stor tro på at vi skal klare det, sier «Moi» om mulighetene for spill i EM i Tyskland i 2024.

HET: Bodø/Glimt-spiller Hugo Vetlesen ble kåret til årets spiller i Eliteserien i 2022, og er trolig blant de aller heteste salgsobjektene i sommer.

Det norske herrelandslaget har fått en tøff start på EM-kvalifiseringen med den sure 1–1-kampen mot Georgia. «Moi» sier at de har satt seg «i en vanskelig situasjon» og at en sommer uten EM-spill neste år, ville vært en enorm nedtur.

– Det ville vært veldig skuffende. Jeg begynner å dra på årene jeg også, så det er ikke mange mulighetene jeg har igjen. I fjor sommer så det veldig bra ut, så vi må komme oss tilbake på det nivået der. Nå handler det ikke så mye om hvordan vi spiller, det handler kun om å komme oss dit.

SAMMEN PÅ LANDSLAGET: Alexander Sørloth (fra venstre), Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Erling Braut Haaland og Fredrik Midtsjø på samling i mai for to år siden.

Han er også kritisk til sine egne prestasjoner på landslaget.

– Jeg har ikke helt funnet formen. Det har vært en ekstrem ustabil sesong når det gjelder roller og posisjoner jeg har spilt, og oppgavene jeg har fått. Sånn har det også vært litt på landslaget. Vi har gått over til 4–3–3 og det har ikke passet meg like godt, så det handler om å tilpasse seg det. Det har ikke vært helt optimalt, sier han.

