Solbakken fikk Haaland-besøk på rommet: Kaller superspissen «meget nedbrutt» etter møte i natt

MARBELLA/OSLO (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (55) kommer ikke til å bruke noe energi på skaden til Erling Braut Haaland etter i dag og avslører at han stilte alle spørsmål om det var mulig å spille EM-kvalifiseringskampene.

– Jeg må bare forholde meg til fakta. Jeg har blitt informert av det medisinske at han ikke er aktuell for de kampene. Jeg hadde en meget nedbrutt Haaland på hotellrommet klokken 00:00 i natt. Han er preget, sier Ståle Solbakken under en pressekonferanse i solskinnet i Marbella tirsdag formiddag.

Det var tirsdag morgen det ble kjent at Haaland reiser hjem fra landslagets samling i Marbella.

En lyskeskade gjør at superspissen ikke blir å se i EM-kvalifiseringskampene mot hverken Spania lørdag eller Georgia tirsdag neste uke.

Norske eksperter mener Haaland-skaden svekker Norges sjanser i de to kommende kampene og dermed også kvalifiseringen totalt sett svekkes betraktelig og mener den var landslagssjef Solbakkens verste mareritt.

Også i Spania reagerer de med store skuffelse over at de ikke får se Haaland spille.

VG utvider saken.

Info Norges vei til Tyskland-EM i 2024 Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer