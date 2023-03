Zlatan Ibrahimovic skal være ute med skade i minst to uker.

Avis: Zlatan mister to uker med skade

Zlatan Ibrahimović (41) går glipp av de neste to ukene for Milan etter skaden han pådro seg på landslagssamlingen nylig, skriver Gazetta dello Sport.

Zlatan Ibrahimović spilte et drøyt kvarter i 0-3-tapet for Belgia i den første kampen i EM-kvalifiseringen, men måtte stå over oppgjøret mot Aserbajdsjan med en skadekjenning.

Ifølge Gazetta skal skaden holde veteranspissen borte fra fotballen i minst to uker. Det dreier seg angivelig om en muskelskade i høyre lår.

Det var ikke kun på banen Zlatan gjorde seg bemerket i landslagspausen:

Avisen skriver videre at det ikke skal være noen alvorlig skade og at Ibrahimovic vil bli undersøkt ofte i tiden fremover.

Milan-spissen gjorde nylig comeback etter et ni måneders langt skadeavbrekk, og ble historisk da han satte dette straffesparket mot Udinese.