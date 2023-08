BELØNNES: Erling Moe og Molde får gode penger for å gå inn i Europa Leagues gruppespill.

Moldes trøst: 100 millioner

Molde håver inn store pengesummer til tross for tirsdagens tap i Tyrkia.

Champions League-drømmen ble knust av Galatasaray i Istanbul. Likevel kan Molde-ledelsen glise hele veien til banken denne høsten.

Med et gruppespill i Europa League er Molde garantert hundre millioner kun i rene inntekter fra UEFA.

– Vi skal bite godt fra oss i Europa League. Det skal bli gøy, sier Martin Ellingsen til TV 2 etter kampen.

Det kan også bli verdifullt for Molde. En oversikt fra i fjor viste at hver seier ga 555 000 pund, over syv millioner kroner. Går man videre fra gruppespillet venter igjen over ti millioner kroner.

I 2021 tok Molde seg videre fra gruppespillet i Europa League. Da omtalte VG at laget hadde tjent 120 millioner før kampene mot Hoffenheim i 16-delsfinalen.

Molde og David Datro Fofana storspilte i Europa League i 2021. Det endte med store premiepenger, og etter hvert et stort salg av Fofana.

Legg også til at det kan komme store lag til Molde, som vil være med på å fylle opp Aker Stadion. Liverpool, West Ham, Villareal og Roma er alle blant lagene Molde kan trekke opp av bollen når gruppene trekkes fredag.

Selv om Molde-gjengen var skuffet etter tapet i Istanbul, mener trener Erling Moe at mye godt er i vente.

– Lærdommen er at norsk fotball er på tur opp og frem. Vi konkurrerer med det som er. Jeg tror vi har fine år i vente for norsk fotball, sier Moe til TV 2.

Brann og Bodø/Glimt skal torsdag prøve å ta seg til gruppespillet i Conference League.

Et gruppespill der gir nærmere 40 millioner kroner garantert.

Brann og Bodø/Glimts avgjørende playoffkamper ser du på VG+ Sport torsdag.