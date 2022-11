STENGT: Et stengt ØL-telt utenfor Al Janoub Stadion i Doha fredag formiddag.

Medier: Qatar forbyr øl på alle VM-stadioner

DOHA (VG) Qatarske myndigheter skal ha snudd bare dager før mesterskapet sparkes i gang.

New York Times og Sky News melder fredag at forbudet mot øl på VM-stadioner nå blir et faktum.

Samtidig meldes det at man fremdeles kan få kjøpt alkoholfri øl. Paradoksalt nok vil alkoholholdig drikke være tilgjengelig for FIFAs offisielle delegater og prominente gjester i de mange luksussuitene på stadionanleggene, ifølge avisen.

VM skal spilles på åtte forskjellige stadioner. Alle innenfor 70 kilometer radius.

Øl-giganten Budweiser er en av FIFA største sponsorer. De skal nå ha bli bedt om å flytte utsalgssteder på stadion til andre steder.

VG er på plass utenfor Al Janoub Stadion i Doha. Et øltelt står oppført på plassen, men området er ellers lukket. Vakter på området sier de ikke vet noe.

Avtalen Budweiser har med FIFA er verdt om lag 750 milloner kroner og mange stiller nå spørsmål ved hva dette betyr for forholdet mellom FIFA og Qatar - og om det kan komme søksmål fra Budweiser.

FIFA-president Gianni Inafntino skal etter planen møte pressen i Doha lørdag morgen.

I DOHA: Anders K. Christiansen og Kyrre Lien.

Budweiser fikk beskjed for åtte dager siden om å flytte øl-telt til et mer diskret område for å beskytte lokalbefolkningen.

I dag, fredag, kom altså beskjeden fra myndighetene om at det blir null øl etter tolv år med VM-forberedelser.

Mesterskapet sparkes i gang om drøye to døgn.

Ifølge britiske medier har qatarske myndigheter i opptakten til mesterskapet ha lagt press på FIFA for å stoppe øl-salg på de åtte VM-arenaene – stikk i strid med det som har vært planen.

Salg av alkohol skulle i utgangspunktet være strengt regulert i Qatar under fotball-VM. Alkoholen skulle serveres utenfor kamparenaer, fansoner og på enkelte hoteller.

Supportere med billett var lovet ølservering på stadionområdet fra tre timer før avspark og til én time etter sluttsignalet.

Nå blir det altså totalnekt, ifølge New York Times.