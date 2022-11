1 / 5 forrige neste fullskjerm

VAR-spenning på overtid da tannløse Danmark endte uten scoring på «bortebane»

DOHA (VG) (Danmark – Tunisia 0–0) De var oppført som hjemmelag, men det var kun på papiret. For svært lite handlet om de tamme og tafatte «drengene» i den danske VM-åpningen.

Et unisont og kraftfullt brøl oppsummerte styrkeforholdet på tribunen da dommeren, etter å ha tittet på VAR-skjermen, konkluderte med at Tunisia skulle tildeles frispark istedenfor dansk straffespark.

En klam og nervøs stemning la seg over stadion da meksikanske Cesar Ramos ble anbefalt en tur ut på sidelinjen for å kikke på et mulig straffespark, men de mange tunisierne på tribunen kunne isteden juble som om de hadde tatt ledelsen.

Med titusenvis av tunisiere boende i Qatar var det kanskje ingen overraskelse at nordafrikanerne ville markere seg på tribunen.

Stemningen fra den lange rekken med tutende biler, med flagg og skjerf hengende ut av ruten, varte hele veien inn på Education City Stadium.

Det etter hvert noe slitte uttrykket «heksegryte» kom igjen til sin rett da tunisierne på tribunen vekslet mellom øredøvende og nærmest hørselshemmende piping omtrent ut ifra hvilken vei ballen spratt.

Vertene var tydelig klar over «hjemmefordelen». Allerede før minuttet var spilt forsøkte en av kampens store profiler, Aissa Laidouni, å fyre opp publikum. Og han fikk svar så til de grader.

I FYR OG FLAMME: Aissa Laidouni sprang og taklet som aggressiv terrier på midtbanen til Tunisia, og benyttet også muligheten til å hausse opp egne supportere.

Mens tunisierne feiret og jublet for ett poeng som om det skulle vært tre, var det for danskenes del en sterk kontrast til laget som både sjarmerte og rørte publikum hele veien til semifinale-exiten mot England i fjorårets EM.

Etter en svært skuffende førsteomgang kom danskene riktignok litt mer til sin rett etter pause. Etter noen grep fra trener Kasper Hjulmand, kom rødtrøyene nær scoring både én og to ganger.

Først feide lagkaptein Christian Eriksen til med venstrefoten i sin første mesterskapskamp siden hjertestansen under EM-kampen i København i fjor, men Tunisia-målvakt Aymen Dahmen leverte en god redning.

Enda nærmere var innbytter Andreas Cornelius på det påfølgende hjørnesparket. Andreas Christensen headet ballen tilbake i feltet, hvor Cornelius – kanskje preget av frykt for å kollidere med stolpen – sendte ballen i metallet fra en snau halvmeter.

Danskene presset på i sluttminuttene, men det ville seg ikke. Dermed endte det målløst for danskene – som på ingen måte ble heiet og manet frem i sin jakt på seier.

Uavgjortkampen gjør at det akkurat nå virker fullstendig åpent i gruppe D.

Senere torsdag kveld møtes de to øvrige lagene i gruppen når regjerende mester Frankrike VM-åpner mot Australia.

Den kampen sendes på NRK 1 og har avspark klokken 21.00.