SLET PÅ BANEN: Danmark-kaptein Simon Kjær, her underveis i kampen mot Tunisia tirsdag kveld.

Kaptein Kjær i ordveksling med pressen om bruk av kapteinsbind: − Mener dere det?!

DOHA (VG) (Danmark – Tunisia 0–0) Etter en svært skuffende dansk VM-åpning, måtte Simon Kjær ikke bare svare på sportslige spørsmål. Danmark-kapteinen ble også presset om truslene rundt bruk av regnbuefarget kapteinsbind.

For Kjær svarte som flere av sine kapteinskolleger i årets VM: Han forstår ikke FIFAs trusler om sportslige sanksjoner dersom han og andre bærer et regnbuefargede kapteinsbind for å støtte LHBT+-rettigheter.

VM-nasjonene som har vært med på kampanjen har alle valgt å droppe bruken av det.

Det kan nemlig koste dem et gult kort før kampen i det hele tatt har begynt. To gule kort gir som kjent rødt og dermed utvisning.

– Jeg synes det er fullstendig latterlig at vi ikke får lov til det, sier Danmark-kapteinen som til daglig spiller for den italienske Serie A-klubben Milan.

– Det er mange som mener at dere burde tatt det gule kortet, kontret et dansk reporter og tittet mot Kjær.

– Mener du det? svarte midtstopperen tydelig irritert.

– Jeg spør deg...

– Jeg spør mener du at jeg skulle gått inn på banen med et gult kort, og etter bare fem minutter risikert å få det røde og satt fotballen til side i et VM?

– Det er der problemet ligger

Da reporteren slo fast at Kjær bare har pådratt seg fire gule kort gjennom karrieren, svarte Danmark-kapteinen slik:

– Det er tilfeldigheter i fotball også. Det er altfor lett å bare si at man skal ta et gult kort og gå på banen.

Kjær spør seg imidlertid hvordan fotballen har havnet i en situasjon der det får sportslige konsekvenser å bruke et kapteinsbind. Et kapteinsbind de også har spilt med tidligere.

– Det er der problemet ligger. Problemet er ikke om du vil ta en sjanse og starte kampen med et gult kort.

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Info VG-børsen Danmark - Tunisia Kasper Schmeichel 7

Joachim Andersen 4

Simon Kjær 5

Andreas Christensen 6

Rasmus Kristensen 4

Pierre-Emile Højbjerg 6

Thomas Delaney 4

(Mikkel Damsgaard 4)

Christian Eriksen 6

Joakim Mæhle 5

Andreas Skov Olsen 4

Kasper Dolberg 4

Tunisia (3-4-3):

Aymen Dahmen 7 BB

Montassar Talbi 4

Dylan Bronn 6

Yassine Meriah 6

Mohamed Dräger 5

Aissa Laidouni 6

Ellyes Skhiri 5

Ali Abdi 5

Anis Ben Slimane 5

Issam Jebali 4

Youssef Msakni 4 Vis mer

Selv om danskenes åpningskamp mot Tunisia var svært skuffende handlet likevel det meste om bruk og ikke-bruk av kapteinsbind.

Jaokim Mæhle – venstreback på landslaget og for Serie A-klubben Atalanta – er usikker på om debatten har påvirket laget.

– Men jeg synes ikke det er greit. Selvfølgelig skal det være lov å spille med «OneLove»-armbind. Det er det ingen tvil om. Jeg visste ikke at Tyskland gikk til retten, men det synes jeg er fint. Fotball skal være for alle.

På spørsmål fra Nettavisen om man likevel kunne brukt kapteinsbindet, svarer Mæhle «kanskje».

– Men ved to gule kort har man karantene. Rent sportslig er det vanskelig. Vi har snakket om vi skulle gå inn på banen med armbind og så ta det av i det kampen starter.

Danmark-trener Kasper Hjulmand kommenterte null scorede mål og ett poeng i åpningskampen slik overfor dansk TV 2.

– Jeg er frustrert av grunn av prestasjonen. Vi fikk en dårlig start på første omgang. Vi spiller for nervøst og sakte.

Fyrte opp publikum

Med titusenvis av tunisiere boende i Qatar var det kanskje ingen overraskelse at nordafrikanerne ville markere seg på tribunen.

Stemningen fra den lange rekken med tutende biler, med flagg og skjerf hengende ut av ruten, varte hele veien inn på Education City Stadium.

Det etter hvert noe slitte uttrykket «heksegryte» kom igjen til sin rett da tunisierne på tribunen vekslet mellom øredøvende og nærmest hørselshemmende piping omtrent ut ifra hvilken vei ballen spratt.

Vertene var tydelig klar over «hjemmefordelen». Allerede før minuttet var spilt forsøkte en av kampens store profiler, Aissa Laidouni, å fyre opp publikum. Og han fikk svar så til de grader.

I FYR OG FLAMME: Aissa Laidouni sprang og taklet som aggressiv terrier på midtbanen til Tunisia, og benyttet også muligheten til å hausse opp egne supportere.

Mens tunisierne feiret og jublet for ett poeng som om det skulle vært tre, var det for danskenes del en sterk kontrast til laget som både sjarmerte og rørte publikum hele veien til semifinale-exiten mot England i fjorårets EM.

Etter en svært skuffende førsteomgang kom danskene riktignok litt mer til sin rett etter pause. Etter noen grep fra trener Kasper Hjulmand, kom rødtrøyene nær scoring både én og to ganger.

Først feide lagkaptein Christian Eriksen til med venstrefoten i sin første mesterskapskamp siden hjertestansen under EM-kampen i København i fjor, men Tunisia-målvakt Aymen Dahmen leverte en god redning.

Enda nærmere var innbytter Andreas Cornelius på det påfølgende hjørnesparket. Andreas Christensen headet ballen tilbake i feltet, hvor Cornelius – kanskje preget av frykt for å kollidere med stolpen – sendte ballen i metallet fra en snau halvmeter.

Danskene presset på i sluttminuttene, men det ville seg ikke. Dermed endte det målløst for danskene – som på ingen måte ble heiet og manet frem i sin jakt på seier.

Uavgjortkampen gjør at det akkurat nå virker fullstendig åpent i gruppe D.

Senere torsdag kveld møtes de to øvrige lagene i gruppen når regjerende mester Frankrike VM-åpner mot Australia.

Den kampen sendes på NRK 1 og har avspark klokken 21.00.