VELKOMMEN BRANN: Sunnmørsbygda Brattvåg er klare for nybakt norgesmester Brann. Her fra oppgjøret mot Rosenborg i 2018.

Askeladdenes cupfest: − Brann har gått på en del bananskall

Brattvåg kommer rett fra stortap i 2. divisjon. Men i kveld blir det cupfest mot regjerende norgesmester Brann. Sunnmøringene er ikke slått på forhånd.

Fire lag fra PostNord-ligaen er blant klubbene som kjemper om kvartfinale. Hverken Brattvåg, Stjørdals-Blink, Kjelsås eller Gjøvik-Lyn ligger på topp på nivå 3.

Men i Brattvåg vet de at alt er mulig i cupen. Det er syv år siden Brann gikk på en kjempesmell med tap for Førde i 1. runde.

– Nå virker de mer solide. Men Brann har gått på en del bananskall tidligere. Det blir tøft, men mulig, sier Brattvågs daglige leder, Oddmund Davik Otterlei, til VG.

Eliteserieklubben ledet, men 20 år gamle David Sissoko kom inn 25 minutter før slutt og snudde kampen med to scoringer.

Info 4. runde NM Kl. 18.00: Brattvåg-Brann, Gjøvik-Lyn-HamKam, Kjelsås-KFUM Oslo, Molde-Strømsgodset, Raufoss-Viking, Sogndal-Sarpsborg, Stjørdals-Blink. Kl. 19.05: Bodø/Glimt-Tromsø. Vis mer

– Vi har tatt noen skalper. Det er bra cuptradisjoner i Brattvåg. Den har alltid vært et krydder, mener den daglige lederen.

Brattvåg har i overkant av 2000 innbyggere. Omtrent like mange var på plass da de tapte for Rosenborg i 3. runde for fem år siden.

– Det er et godt håp om 1500 tilskuere i dag, opplyser Otterlei og kaller det hele for en «en stor happening for hele bygda».

Klubben satser. Spillerne trener på dagtid med danske Rene Skovdahl. Treneren har jobbet i Premier League som Ole Gunnar Solskjærs assistent i Cardiff.

Likevel ligger Brattvåg på nedrykksplass i 2. divisjon. Sist ble det tap 0–5 for Egersund.

FEIRET: Her jubler Stjørdals-Blinks Karl Martin Rolstad for seieren over Rosenborg.

Stjørdals-Blink – Vålerenga

Trønderklubben Stjørdals-Blink har ikke vunnet på åtte kamper i 2. divisjon. Sist helg ble det 2–4-tap i Alta.

Men i cupen ble RBK slått 2–1 i 2. runde – scoringer av Andreas Fossli og Robin Hermanstad. Det måtte ekstraomganger til for å slå Ull/Kisa 3–2 i 3. runde.

Vålerenga skal ut sin første kamp etter at Dag-Eilev Fagermo fikk sparken. Jan Frode Nornes leder et lag som trenger en opptur i gangavstand fra Værnes Flyplass.

Blink-trener Odd-Karl Stangnes har en helt spesiell historie.

Gjøvik-Lyn – HamKam

Gjøvik-Lyn er cupmestere fra 1962, men har vunnet bare én av 11 seriekamper i PostNord. I cupen har det gått langt bedre for Rocky Lekaj & co. Obos-toppen Kongsvinger ble slått etter straffer i 2. runde. David Kraska avgjorde da Start ble slått 1–0 i 3. runde.

HamKam har siden 23. april ikke vunnet annet enn cupkamper, men Hamar-laget vant 3–0 da de sist møtte Gjøvik-Lyn i NM (2021).

SLO UT STABÆK: Kjelsås spillerne etter scoring mot Stabæk.

Kjelsås – KFUM Oslo

Oslo-klubben Kjelsås ligger på 5. plass og har gjort det klart best i serien av de fire 2. divisjonsklubbene. Nå ønskes KFUM hjertelig velkommen til Grefsen kunstgress. Det siste året har Kjelsås ikke tapt mer enn én kamp i serie og cup på hjemmebane, men siste hjemmekamp ga «bare» uavgjort mot Fram.

I årets NM er både Stabæk (3–1) og Jerv (2–1) satt på plass. Spissen Jens Bonde Aslaksrud har satt tre scoringer i de to kampene. KFUM Oslo ligger på 3. plass i Obos-ligaen. Kjelsås vil sette klubbrekord med NM-kvartfinale.