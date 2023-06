FRYKTER KONSEKVENSENE: Jamie Carragher (t.v.) frykter konsekvensene om Bernardo Silva drar til Saudi-Arabia. Her står han med Micah Richards under en Sky Sportssending.

Fotballekspert bekymret for utviklingen etter nye Saudi-rykter: − Vil endre alt

Jamie Carragher uttrykker sin bekymring etter at enda en stjerne blir linket til Saudi-Arabia.

– De er på vei til å ta over fotballen, skriver den tidligere Liverpool-profilen og nå fotballekspert for Sky Sports på Twitter.

Grunnen til at han reagerer er at den store Madrid-baserte avisen Marca skriver at Manchester City-stjernen Bernardo Silva kun er detaljer unna å dra til Saudi-Arabia.

– Hvis dette gjennomføres føles det ut som det endrer alt, skriver Carragher videre.

Han sikter til at den saudiarabiske ligaen da vil ha sikret seg en av verdens beste spillere i sin beste fotballalder.

Flere store fotballnavn har allerede dratt til Saudi-Arabia, deriblant Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og N’Golo Kanté.

I tillegg er flere stjerner på vei, og ventes å bli offentliggjort snart.

– Saudi-Arabia har tatt over golfen, de største boksekampene og nå prøver de å ta over fotballen.

– Sportsvaskingen må stoppes, skriver han.

Ekspertkollega Gary Neville har også tatt til ordet for at Premier League må stanse overgangene til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia har snudd opp ned på golfverdenen. De startet LIV-touren i golf, en utbryterturnering som tilbød enorme pengesummer finansiert av Saudi-Arabia. For kort tid siden inngikk de en omstridt avtale med PGA-touren, en avtale tidligere president i USA Donald Trump har hyllet.

Viaplay-ekspert Petter Veland følger både spansk og engelsk fotball tett. Han kjenner til journalisten som har skrevet saken i den spanske avisen.

– Han er blant dem som er mest aktiv. Han treffer på noe og bommer på noe. Jeg mener å huske at han har fulgt Pep Guardiola tett, og at på mange måter linken er der, men han er veldig Real Madrid-basert. Så det er ikke han jeg ville ha tenkt har «breaking news» på en portugiser som spiller i England som er på vei til Saudi-Arabia, sier Veland til VG.

– Men om det skulle skje, så ser jeg hvor argumentene til Carragher kommer fra, for de som har dratt til Saudi-Arabia nå har vært på tampen av karrieren.

SKEPTISK: Fotballekspert Petter Veland tror ikke Bernardo Silva drar til Saudi-Arabia.

Fotballeksperten sier at det kan være han er naiv, men at han ikke tror City-stjernen ender opp i Saudi-Arabia.

Likevel tror han at en annen overgang kan sette presedens for flere spillere.

Det er den ventede overgangen for Ruben Neves til Al Hillal. 26-åringen er kaptein for Wolverhampton, og det sies at man kun venter på offentliggjøringen av en overgang med verdi på 55 millioner euro.

– Kan Saudi-Arabia bli mer attraktive enn å spille for mindre klubber i de største ligaene for spillere som Neves?

– Det kan jo virke slik. Så er det opp til hver enkelt spiller å vurdere det ut fra sitt moralske kompass, hvor de skal profittere på en relativt kort fotballkarriere, sier Veland.

– Så kan det være at Neves, som har vært kaptein på Porto, spilt Champions League, han har spilt i store kamper, at det er viktigere å sikre resten av familien økonomisk i lang tid fremover.

Også Carragher tror at spillere i samme klasse som Neves kan bli fristet av de enorme pengesummene.

MIDTØSTEN NESTE?: Ruben Neves ventes å bli klar for Al Hilal.

Og det er ikke bare spillerne som blir påvirket, skal man tro Miguel Delaney som er spaltist i The Independent.

– Den saudiarabiske ligaen har økt prisene. Både lønn og overgangspriser har steget dramatisk, skriver Delaney.

Han viser til at Manchester United så på «den danske Haaland», Rasmus Højlund, til en pris på 45 millioner euro. På en uke skal Atalanta ha doblet prisen.

– Flere kilder beskriver situasjonen som kaotisk. Ironisk nok kan det gjøre at de neste ukene blir stille på overgangsmarkedet, for flere klubber venter og ser hva som skjer, skriver den respekterte journalisten.

– Den neste uken blir sett på som en viktig uke i Saudi-Arabias jakt på stor navn, og de neste dagene vil avgjøre hvor stor bølgen av fotballstjerner blir.