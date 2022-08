Haaland hyllet sine nærmeste – inkludert avdøde Mino Raiola

ETIHAD STADIUM (VG) Erling Braut Haaland (22) takker flere viktige støttespillere etter rekordstarten i Manchester City.

Ingen har noen gang scoret ni Premier League-mål på fem kamper – bortsett fra Erling Braut Haaland. Det er bare en måned siden 22-åringen fra Jæren spilte sin første tellende kamp for Manchester City, men han er allerede blitt Englands heteste fotballstjerne. Mot Nottingham Forest scoret han hat trick, for andre kamp på rad.

Før sommerens overgang til Manchester City kunne jærbuen velge mellom verdens aller beste klubber. Real Madrid, Barcelona, Bayern München og andre giganter fikk aldri muligheten til å signere ham. I stedet valgte Haaland den regjerende Premier League-mesteren i samråd med blant andre pappa Alfie Haaland, avdøde Mino Raiola, «onkel» Ivar Eggja og advokaten Rafaela Pimenta.

– Når vi skal inn på det temaet, må jeg si at vi atter en gang treffer godt på klubbvalget. Pappa, Mino – som var – Ivar og Rafaela. Det er bare å ta av seg hatten, sier Haaland på spørsmål fra Viaplays Jan Åge Fjørtoft om han klarer å se karrieren sin utenfra – hvor den fremstår uvirkelig for mange.

Ikke lenge før overgangen ble offentliggjort, ble agenten Raiola syk og døde på et sykehus i Italia – bare 54 år gammel. Det har vært åpenbart at Raiola hadde stor påvirkning på Haaland, som er takknemlig for relasjonen de hadde.

Forrige kamp scoret Haaland hat trick mot Crystal Palace. Onsdag kveld ble det et nytt mot Nottingham Forest. Publikum her på Etihad Stadium ga 22-åringen fra Bryne stående applaus for andre match på rad, da han gikk av banen etter 68 minutter.

En drøy time senere hadde Haaland vært gjennom intervjuer med TV-rettighetshaverne. De har betalt milliarder av kroner for å få lov til å sende kampene fra Premier League, og nordmannen er utvilsomt sirkusets mest omtalte attraksjon.

Da Haaland kom gående gjennom sonen hvor journalister fra avismediene ventet, smilte han – mens personer fra Citys kommunikasjonsavdeling fulgte ham ut av arenaen.

Da hadde jærbuen sagt dette til norske Viaplay:

Allerede på lørdag skal Haaland og Manchester City spille en ny kamp. Denne gang mot hardt pressede Aston Villa. Steven Gerrards mannskap ligger på 19. plass på tabellen. Det ropes på den tidligere Liverpool-spillerens avgang. At Haaland kommer på besøk, gjør ikke fremtidsutsiktene lysere for Birmingham-klubben.

– Han ønsker å vinne. Det er det han vil, sier trener Pep Guardiola, som har innrømmet at han «elsker» Haaland.

Det gjør også tusenvis av andre i den lyseblå delen av Manchester.

