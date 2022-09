Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FERDIGHANDLET: Erik ten Hag og Manchester United har ikke planer om å hente nye spillere på overgangsvinduets siste dag. Her instruerer han spillerne under en treningskamp mot Rayo Vallecano tidligere i år.

Forsvarer Uniteds kjøpefest: − Har ikke noe valg

Manchester United har punget ut godt over to milliarder i løpet av sommerens overgangsvindu. Ifølge Erik ten Hag er det helt nødvendig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er VGs oddstips!

Tidligere denne uken ble det klart at Manchester United har inngått en avtale med Ajax om kjøp av den brasilianske vingen Antony for en overgangssum på hele 95 millioner euro (som potensielt kan øke til 100 millioner euro) – tilsvarende 953 millioner norske kroner. Torsdag ble han bekreftet klar av klubben.

Sammen med kjøpene av Lisandro Martínez (57,4 millioner euro, 576 millioner norske kroner – kan stige med ytterligere 10 millioner euro) og Casemiro (ifølge BBC for 60 millioner britiske pund, 696 millioner norske kroner – kan stige med ytterligere 10 millioner pund) har Manchester United virkelig vist økonomiske muskler.

– Hvis du ønsker å konkurrere i toppen, så har du ikke noe valg. Hvis du ønsker å kjempe om topp fire, så må du gjøre det, sier United-manager Erik ten Hag på en pressekonferanse før torsdagens kamp mot Leicester.

De tre nevnte kjøpene har alene kostet klubben over 2,2 milliarder norske kroner. I tillegg har også Tyrell Malacia kommet inn, mens Andreas Pereira har blitt solgt.

Totalen ligger dermed godt over to milliarder norske kroner – noe ten Hag mener sender et signal om at Manchester United fremdeles er en klubb å regne med.

– Jeg synes vi helt klar har styrket stallen. Som en manager ønsker du alltids mer, men det jeg krever av spillerne må jeg vise selv også. Du ønsker alltid å maksimere det, men når du kommer til et visst punkt, må du være fornøyd med det som er der og da handler det om utvikling, sier den tidligere Ajax-treneren.

I stallen videre finner vi også Cristiano Ronaldo. Ten Hag insisterer på at det ikke er noe ondt blod, til tross for at portugiseren i flere uker har vært ryktet vekk fra klubben.

– Jeg tror vi er fornøyde med ham, han er glad for å være her og vi ønsker å gjøre dette til en suksessfull sesong sammen.

Ten Hag var ikke fornøyd med Ronaldos oppførsel under en treningskamp i sommer:

VGs tips: Manchester United – Leicester City