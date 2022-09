IKKE NORGE-AKTUELL: Mathias Normann (t.v.) og Mats Møller Dæhli i duell foran landslagssjef Ståle Solbakken i juni.

Solbakken vil ikke ha Normann på landslaget: − Ikke et veldig vanskelig valg

Mathias Normanns (26) overgang til russisk fotball gjør ham uaktuell for Norge.

– Landslagssjef Ståle Solbakken har i ettermiddag informert Mathias Normann at han ikke er aktuell for neste landslagssamling ettersom han nå har signert for ny russisk klubb, skriver NFF på Twitter.

Landslagssjef Ståle Solbakken utdyper overfor VG:

– Det var ikke et veldig vanskelig valg. Jeg ringte ham da jeg fikk høre om det på lørdag, og jeg informerte om hva som mest sannsynlig kom til å bli konsekvensen om han signerte. Det har han gjort i dag, og da ble jeg og Lise (Klaveness) enig om å informere ham først, før vi sendte ut en pressemelding.

– Hvor lenge er han ute av landslaget?

– Så lenge situasjonen er som den er. Det er ikke noe tidsperspektiv på det, sier Solbakken, som sier at han er «veldig overrasket» over Normanns valg.

– Men det er ikke morsomt å gi en spiller en sånn beskjed, sier han.

VGs kommentator Leif Welhaven skrev tidligere i dag at det var åpenbart at Normann ikke kunne være aktuell for et norsk landslag.

Fotballpresident Lise Klaveness uttaler følgende:

– I utgangspunktet er det ikke forbundets rolle å mene noe om landslagsspilleres klubbvalg, men vi er nå i en ekstraordinær situasjon. Hele norsk og europeisk fotball er enige om å sette felles press på Russland som en krigførende part, som også har brukt maktposisjoner i idretten svært aktivt. Alle russiske lag er utestengt fra internasjonale idrettskonkurranser. Ståle og jeg er enige om at Normann ikke kan representere Norge når han nå skal spille for ny russisk klubb.

Sport.ru meldte tidligere mandag at Normann har vært gjennom medisinsk test og er detaljer unna et låneopphold i Dinamo Moskva.