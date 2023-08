Medier: Manchester United har godtatt Maguire-bud

Manchester United og West Ham skal være enige om en overgangssum for Harry Maguire (30), melder britiske medier.

Klubben skal være nære ved å ferdigstille et salg verdt over 30 millioner pund, skriver blant annet Sky Sports og The Athletic onsdag.

Sky Sports skriver at midtstopperens personlige betingelser ikke skal være et problem, men at det kun er noen små detaljer som gjenstår.

16. juli bekreftet Harry Maguire at han ikke kom til å fortsette som Machester Uniteds kaptein den kommende sesongen.

– Etter diskusjoner med manageren har jeg i dag blitt informert om at han bytter kaptein. Manageren la frem sine grunner, og selv om jeg er ekstremt skuffet så vil jeg fortsette å gi alt for klubben, skrev Maguire på Twitter.

Flere engelske medier meldte at Maguire vurderte fremtiden sin i klubben. Det var allerede da kjent at West Ham skulle være blant klubbene som var interessert i midtstopperen.

