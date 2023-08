BESTÅTT: Rasmus Højlund har bestått den medisinske testen i Manchester United.

Højlund har bestått Uniteds medisinske test

Signeringen av danske Rasmus Højlund (20) nærmer seg.

Kun få detaljer skal gjenstå før Rasmus Højlund er Manchester United-spiller. Torsdag skriver Manchester Evening News at 20-åringen har gjennomført og bestått den medisinske testen.

Annonseringen av Højlunds ankomst til klubben forventes å komme til helgen.

I helgen meldte The Atheltic at Højlund allerede var klar for United, og at det er snakk om en overgangssum på i underkant av én milliard kroner.

Partene skal være enige om en femårsavtale for Atalanta-spissen, med opsjon på ytterligere ett år.