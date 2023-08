SKAPT INTERESSE: Cristiano Ronaldo har skapt interesse for den saudiarabiske ligaen, skal man tro en toppleder i styret for ligaen.

Saudi-topp om kjøpefesten: − Vil bare fortsette

Det ville overgangsmarkedet til de saudiarabiske klubbene ser ikke ut til å stoppe. Dette er bare starten, skal man tro en av styrelederne for ligaen.

Kortversjonen Saudi-Arabia har hatt en dramatisk innflytelse på fotballens overgangsmarked, og har rekruttert mange store stjerner for store summer og lønninger.

Styremedlem i den saudiarabiske ligaen, Peter Hutton, mener at dette er bare starten, og at europeisk fotball kan bli svekket av Saudi-Arabias internasjonale inntreden.

Flertallet av spillerne som har blitt hentet er over 30 år, men det er også noen spillere som er i sin beste alder, som Ruben Neves og Milinkovi-Savic.

Fire klubber i den saudiarabiske ligaen ble kjøpt opp av Saudi-Arabias oljefond som en del av årsaken til den store pengebruken.

Mange store fotballstjerner har erkjent at pengene er en stor del av grunnen til at de har valgt å spille i Saudi-Arabia.

Målet er nå å utvide ligaens internasjonale tilstedeværelse. Vis mer

Saudi-Arabia har snudd opp ned på overgangsmarkedet i fotballen. Mange store stjerner har blitt hentet for store summer og enorme lønninger.

Sist i rekken var Liverpool-duoen Jordan Henderson og Fabinho. Tidligere har stjerner som Karim Benzema, Riyad Mahrez og Sergej Milinkovic-Savic tatt turen østover.

– Jeg har jobbet med sport i 40 år, og jeg har aldri sett et ambisiøst og stort prosjekt som er så fast bestemt på å bli en suksess, sier Peter Hutton til BBC.

Hutton er en av topplederne i styret til den saudiarabiske ligaen, og har tidligere jobbet som toppleder i Eurosport, ESPN, IMG og Facebook. Han tror at europeisk fotball kan bli svekket av inntredenen av Saudi-Arabia internasjonalt.

– Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det er bra at fotballen har styrke rundt om i verden.

I GANG: Karim Benzema har kommet i gang for sin nye klubb, Al Ittihad.

Mange av spillerne som har dratt østover er spillere som har passert 30 år og blir sett på som «på vei nedover».

Likevel er det noen spillere som har dratt til Saudi-Arabia i sin beste alder. Ruben Neves (26) og Milinkovi-Savic (28) er eksempler på det. I tillegg tilbød Al-Hilal Kylian Mbappé en utrolig lønnspakke for å spille i ligaen i ett år.

– Det som er bra med Mbappe-budet og signeringer som Ruben Neves er at det viser at det ikke bare er gamle spillere som blir sett på. Det er mer et spørsmål om hva som vil tilføre ligaen verdi, hva som vil tilføre glamour, hva som gir stjernefaktor, forklarer Hutton.

Fire klubber i den saudiarabiske ligaen ble kjøpt opp av Saudi-Arabias oljefond. Det er en av faktorene for den enorme pengebruken denne sommeren.

– Jeg tror budsjettene er på plass til å fortsette i flere år fremover. Jeg tror dette bare vil fortsette, spår Hutton.

Det er ikke til å stikke under stol at pengene er mye av grunnen til at mange store fotballstjerner har dratt til Saudi-Arabia for å spille fotball.

– Jeg kan ikke nekte for det, jeg drar til Saudi-Arabia for pengenes skyld. Det vil hjelpe hele familien min med å leve godt, fra foreldrene mine til søskenbarnene mine, har tidligere Chelsea-stopper Kalidou Koulibaly sagt.

NY BLÅFARGE: Kalidou Koulibaly har byttet ut Chelseas blåfarge med Al Hilals blåfarge.

– Jeg har spilt for lidenskap hele livet, nå er det for penger. Spiller Ronaldo fortsatt av lidenskap? Ronaldo har tjent 100 ganger mer enn jeg har gjort i hele mitt liv, og likevel dro han til Saudi-Arabia. Gjorde han det av lidenskap? Det er for penger, sier tidligere Lyn-, Manchester United- og Al Hilal-spiller Odion Ighalo til OmaSportTV via Manchester Evening News.

Derfor har mange sammenlignet dette prosjektet med det som skjedde i Kina på midten av 2010-tallet i Kina på midten av 2010-talletKinesiske klubber kjøpte mange kjente fotballspillere for store penger og tilbød dem enorme lønninger. I dag har de fleste dratt fra ligaen, og ligaen fikk aldri den statusen den prøvde å oppnå.. Den kjøper ikke Hutton.

– Den saudiarabiske ligaen har 50 år med tradisjon bak seg. Dette er etablerte fans for etablerte klubber som prøver å oppgradere. Det er ikke noe nytt som startes opp, sier Hutton.

Det neste målet blir nå å få ligaen ut internasjonalt.

– Da Ronaldo signerte for Al-Nassr ble det plutselig interesse fra internasjonale TV-selskaper. Vi endte opp med rettigheter i over 170 land etter at Ronaldo signerte. Jeg er sikker på at vi vil få til en rettighetsavtale i England for den kommende sesongen, avslutter Hutton.