PÅ VEI TIL MANCHESTER UNITED: Atalanta-spiss Rasmus Højlund skal være klar for den engelske storklubben.

The Athletic: Højlund reiser til Manchester tirsdag

Overgangssagaen rundt danske Rasmus Højlund (20) ser ut til å nærme seg slutten.

Sent mandag kveld melder The Athletic at spissen reiser til Manchester tirsdag for å gjennomføre den medisinske testen før Manchester United-overgangen er et faktum.

Avisen skriver at Højlund skal være enig med Manchester United om en femårskontrakt, med mulighet for å forlenge med ytterligere ett år.

I helgen meldte flere medier at Højlund var klar for Manchester United. The Athletic opererte da med en pris på 75 millioner euro, pluss ti millioner euro. Det tilsvarer en totalramme på omtrent 960 millioner kroner etter mandagens kurs.