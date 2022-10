BRENNHET: Erling Braut Haaland viste tre fingre etter hat tricket mot

Konkurrenter gir opp Haaland – tror jærbuen knuser rekord

MANCHESTER (VG) Premier League-spisser deler ut toppscorertittelen til Erling Braut Haaland (22) allerede nå. West Hams Michail Antonio (32) tror nordmannen vil ta rekorden for flest mål i en sesong noen gang.

– Han kommer ikke bare til å slå den. Han kommer til å knuse den i fillebiter. Jeg sier 45 scoringer, og det er minimum, forteller Antonio i en BBC-podkast med Newcastles engelske landslagsspiss Callum Wilson (30).

Overfor VG kommenterer City-manager Pep Guardiola (51) rekordjakten.

– Det vil være bra for City som klubb. Og rekorder blir brutt. Hvis han fortsetter i den rytmen han har nå, gjør han det. Men hvem vet. Etter Community Shield-finalen (hvor Haaland var målløs) var folk veldig skeptiske. Nå er folk veldig sikre. Men ingen vet hva som vil skje, sier Guardiola.

Landslagsspissen Wilson føler seg derimot helt trygg.

– Han kommer til å slå rekorden, sier Newcastle-angriperen.

De tre første sesongene etter at Premier League ble dannet i 1992, besto serien av 22 lag og 42 runder. I 1993/1994 scoret Alan Shearer og Andy Cole begge 34 mål. Den rekorden står fortsatt. Etter at ligaen ble krympet til 20 klubber og 38 matcher per lag, har Liverpools Mohamed Salah (30) bestenoteringen med 32 mål i 2017/2018-sesongen.

Haaland har foreløpig scoret 14 ganger på åtte ligakamper. Fortsatt gjenstår 30 runder. Antallet er dobbelt så høyt som mannen bak ham på toppscorerlisten, Harry Kane (29). Wilson har til sammenligning tre nettkjenninger for Newcastle, og han har allerede gitt opp å konkurrere med Haaland.

Det mener han alle kan gjøre.

– Scorer du flest mål, får du gullstøvelen etter sesongen. Den er nå ute av bildet for oss andre. Den er borte. Haaland trenger en egen støvel og så trenger vi andre en annen, sier Wilson og ler.

– Vi andre trenger en sølvstøvel (å konkurrere om). Vi trenger noe for å gjøre det rettferdig.

ROSER HAALAND: Callum Wilson har scoret tre mål for Newcastle denne sesongen - 11 færre enn Haaland. TROR PÅ HAALAND: West Hams Michail Antonio er sikker på at Haaland scorer minst 45 mål i Premier League denne sesongen.

Antonio, som er en råsterk spiss og tidvis et angrep alene for West Ham, mener det bare er én ting som kan hindre Haaland fra å skrive historie.

– Det eneste som kan stoppe ham fra å score 45 mål, er en skade. For City legger også til rette for gutten. Alt han trenger å gjøre, er å holde seg skadefri. Rekordene han kommer til å slå i Premier League er skremmende.

Neste sjanse til å score nye mål er hjemme mot Mohamed Elyounoussi (28) og Southampton lørdag klokken 16.00.