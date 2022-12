Newcastles storform fortsetter − knuste Leicester på bortebane

(Leicester - Newcastle 0-3) Newcastle fortsatte i storform etter VM-pausen på Boxing Day og herjet til tider med Leicester. Eddie Howes (45) menn har ikke tapt siden august.

Seieren mot Leicester var den sjette strake. Chris Wood, Miguel Almirón og Joelinton sto for scoringene som sendte Newcastle opp på annenplass i Premier League.

Newcastle er ubeseiret på elleve kamper, og ligaens store formlag har ikke tapt siden 31. august, da Liverpool vant 2–1 på Anfield.

Før det var spilt syv minutter ledet bortelaget allerede med to mål, etter at Daniel Amartey ga bort et klønete straffespark som Chris Wood satte sikkert i mål og Miguel Almirón fullførte et vakkert angrep på mesterlig vis:

Etter de 16 første kampene denne sesongen står Almiron nå med ni Premier League-mål. Før årets sesong brukte han 110 seriekamper på å nå like mange scorigner.

Den offensive høyrebacken Kieran Trippier noterte seg for nok en målgivende pasning da Joelinton la på til 3–0 på et hjørnespark før pause.

Leicester var tamme i første omgang, og skapte lite foran Nick Pope i Newcastle-målet. Spissen Patson Daka var nærmest scoring, men Pope var offensivt ute og avverget midtveis i omgangen.

Med Jamie Vardy inn etter pause hevet vertene seg noe, men klarte aldri å skape spenning i andre omgang. Newcastle hadde god kontroll de siste 45 minuttene, og tok sin fjerde borteseier denne sesongen.

Newcastle går ut av Boxing Day på annenplass, mens Leicester ligger som nummer 13.

Erling Braut Haaland og Manchester City har to kamper mindre spilt på tredjeplass, og er ett poeng bak Newcastle før kampen mot Leeds på onsdag.

Overtidsdrama

Julen Lopetegui så ut til å gå mot et brukbart poeng borte mot Everton i sin første kamp som Wolverhampton-manager, men så rappet laget som gikk inn i VM-pausen som tabelljumbo alle tre poengene.

Fem minutter på overtid fikk Adama Traoré rom å boltre seg i ute til høyre, og innlegget traff etter hvert Rayan Aït-Nouri foran mål. Han banket inn 2–1-målet for Wolverhampton, og sørget for at Lopetegui ble den første Wolverhampton-manageren siden John Bamwell i 1978 til å vinne sin første kamp på øverste nivå i engelsk ligafotball.

Tidligere i kampen hadde Yerry Mina gikk Everton ledelsen før ti minutter var passert, før Daniel Podence utlignet etter halvspilt førsteomgang.

Seieren sendte Wolverhampton opp på 13 poeng, og med det forbi Southampton og Nottingham Forest på tabellen. Nå puster de Everton i nakken på poenget og plassen foran.