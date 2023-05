KOMISK TABBE: Martin Ødegaard og Ada Hegerberg presenteres som kjærester av spillgiganten EA Sports.

Ødegaard stemt frem i «årets lag»-kåring – offer for komisk kjærestetabbe

MANCHESTER (VG) To nordmenn var med da Premier League presenterte EA Sports FIFAs «Team of the year», men ett sted gikk det veldig galt.

Via sin offisielle twitterkonto, med 40 millioner følgere, lanserte Premier League de 11 utvalgte, med en kort presentasjon av alle de spillerne.

Martin Ødegaard beskrives under tittelen «det bankende hjertet i Arsenals historiske sesong», men i teksten hevdes det også at hjertet hans banker for en helt annen . . : «Han har vært i et langt forhold med kjæresten sin, Ada Hegerberg, som også er en profesjonell fotballspiller».

HER GÅR DET GALT: Denne delen av «artikkelen» om Martin Ødegaard gikk neppe helt som planlagt.

For å slå det ettertrykkelig fast: Martin Ødegaard og Ada Hegerberg er ikke kjærester. Sistnevnte giftet seg med fotballspilleren Thomas Rogne i fjor sommer, mens det har vært mye oppmerksomhet rundt romanseryktene mellom Martin Ødegaard og danseren Helene Spilling den siste tiden.

VG har sendt en e-post til Premier League angående tabben, foreløpig uten å få svar.

Både Ødegaard og Erling Braut Haaland var med på laget til spillgiganten EA Sports. Hele seks Arsenal-spillere er med.

Laget ser slik ut, i en 4–3–3-formasjon: Aaron Ramsdale (Arsenal) – Kieran Trippier (Newcastle), William Saliba (Arsenal), Ruben Dias (Manchester City), Oleksandr Zintsjenko (Arsenal) – Kevin De Bryne (Manchester City), Casemiro (Manchester United), Martin Ødegaard (Arsenal) – Bukayo Saka (Arsenal), Erling Braut Haaland (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal).

Premier League S V U T M P 1 Manchester City 33 25 4 4 87 – 30 57 79 2 Arsenal 34 24 6 4 81 – 39 42 78 3 Newcastle United 33 18 11 4 61 – 27 34 65 4 Manchester United 33 19 6 8 49 – 40 9 63 5 Liverpool 34 17 8 9 66 – 42 24 59 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga UEFA Conference League

UEFA Conference League Nedrykk