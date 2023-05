MÅLLØST: Duellen mellom Coventry og Middlesbrough i jakten på en plass i Premier League neste sesong er vidåpen. Den første av to semifinaler endte 0–0.

Anspent og målløs PL-jakt i Coventry

Det var full stillingskrig da Coventry og Middlesbrough spilte 0–0 i den første av to semifinaler mellom lagene i opprykkskvalifiseringen til Premier League.

Frykten for å gjøre feil ga et anspent og lite underholdende oppgjør. Middlesbrough hadde to skudd på mål mot vertenes null.

Kampens største sjanse kom før pause. Da var Coventry-keeper Ben Wilson borti ballen på tverrliggeren etter en avslutning fra Chuba Akpom.

Returoppgjøret spilles på Riverside i Middlesbrough onsdag kveld. Vinneren der møter enten Sunderland eller Luton til opprykksfinale på Wembley 27. mai. Lørdag tok Sunderland første stikk med 2-1-seier i egen storstue.

Coventry har ikke vært i Premier League siden 2000/01-sesongen. Klubben var så sent som i 2018 på nivå fire i engelsk fotball. Det er seks år siden sist Middlesbrough spilte i toppdivisjonen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post