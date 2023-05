Ada Hegerberg scoret to: Avgjorde cupfinalen

(Lyon–PSG 2–1) Ada Hegerberg ble den store helten i den franske cupfinalen, med to scoringer på ni minutter.

Allerede etter 12 minutter satte Lyons norske superstjerne ballen i mål. Etter 23 minutter økte hun til 2–0. Danielle van de Donk hadde målgivende til Hegerberg ved begge målene på Stadium de la Source i Orléans, litt sør for Paris.

Første scoringen var et langskudd, hvor Hegerberg vendte rundt og gjorde mye av jobben selv, før hun plasserte ballen nede ved stolpen til venstre for PSG-keeper Constance Picaud.

Ved den andre nettkjenningen fikk Hegerberg ballen på syv meter, hun hadde all verdens rom, tok seg tid og siktet ballen forbi keeper.

Motstander Paris Saint-Germain klarte å samle seg litt, og etter 35 minutter reduserte Ramona Bachmann på straffe.

Etter triumfen tok Lyon-damene en felles seiersdans, før alle mottok sine medaljer. Hegerberg ledet an da det var sang og smil mens de stilte seg opp foran «mester-skiltet», mens de ventet på å løfte pokalen. Konfettien føk mot himmelen, mens Queens «We are the Champions» ble spilt over lydanlegget.

BLID: Ada Hegerberg har avgjort finaler før, her etter Champions League-finalen i fjor, da Lyon slo Barcelona 3–1.