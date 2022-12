Kommentar

Nå dukker FIFA igjen

Symbolikken var tydelig da marokkanske spillere viste frem det palestinske flagget.

Det har vært oppsiktsvekkende lite oppstyr rundt hvordan Marokkos suksess brukes politisk. Dessverre dukker FIFA nok en gang unna å drøfte vanskelige spørsmål.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvis Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) skal slå ned på bruk av politiske symboler, er det minste man burde forlange at det velges en konsekvent praktisering.

Men under VM i Qatar er det vanskelig å se en linje som lar seg forsvare.

Det er prinsipielt uholdbart dersom grønt eller rødt lys i realiteten skal styres av hvilken sak som faller i god jord i arrangørlandet.

Dessverre tyder mye på at det er nettopp dette vi har vært vitne til i VM.

Kontrastene er påfallende rundt hvordan ulike spørsmål er blitt håndtert.

Jubelscenene var elleville – også i Oslo – etter at Marokko tok seg til semifinalen.

Tidlig i mesterskapet oppsto flere situasjoner der vakter var nådeløse mot tilskuere fra Iran. Årsak: De ville bruke anledningen til å markere visuell støtte til demonstrasjonene mot prestestyret.

Å fronte et budskap gjennom flagg og T-skjorter falt ikke i god jord, og det oppsto flere ampre situasjoner. Noen lyktes med å få vist frem beskjeden, andre ble stoppet. For eksempel ble iranske tilhengere som ville markere et budskap i forbindelse med gruppespillkampen mot Wales, utsatt for resolutte reaksjoner.

På samme vis er mye sagt og skrevet om bråket rundt kapteinsbindene med regnbuemotiv. FIFA satte hardt mot hardt og truet med sportslige sanksjoner. Konsekvensen ble at landene som hadde planer om å markere en viktig sak, i stedet valgte den feige linjen og skrotet ideen.

Regnbuearmbånd skapte store diskusjoner tidlig i VM. Her markeres Belgias utenriksminister Hadja Lahbib, mens hun er i samtale med FIFA-president Gianni Infantino.

Til forskjell virker det ikke å ha blitt stilt kritiske spørsmål, i alle fall ikke av en art som har fått oppmerksomhet, rundt hvordan kampen for et selvstendig Palestina blir stadig tydeligere trukket inn i et fotballmesterskap.

Marokkos tiltagende suksess på banen har stor symboleffekt både for den arabiske delen av verden, for muslimer og for Afrika.

Hvor mye liv og leven det vil utløse dersom den første afrikanske semifinalisten skulle ta enda et steg i turneringen, er det nesten ikke mulig å forestille seg. Men det er lett å se for seg at det kan bli en forsterket pasning til det politiske budskapet som er blitt stadig tydeligere frontet i Qatar.

Demonstrasjonene i Iran ble et tema i Fotball-VM i Qatar. Slik valgte denne tilskueren å markere.

Kampen for en suveren palestinsk sak er åpenbart betent.

Når det palestinske flagget vises frem av stadig flere tilskuere, er det liten tvil om at det er en politisk handling.

Noen vil sikkert bortforklare det hele med at Palestina har et landslag i FIFA-systemet, men den argumentasjonen er ikke veldig troverdig. Du tar ikke med deg akkurat dette flagget på stadion bare for å heie på et fotball-lag som ikke er i VM.

Når det marokkanske laget benytter flomlyset til å fronte det samme flagget, tilsier all logikk at det handler om politikk.

Hvordan henger det sammen at FIFA er harde i den ene politiske saken, men fraværende i den andre?

Vi har jo ikke akkurat sett trusler om sportslige sanksjoner mot Marokko.

Uansett om det kan finnes en formalistisk, utstyrsteknisk forskjell på kapteinsbind og flagg, forandres ikke det prinsipielle spørsmålet



FIFA godtar tilsynelatende politiske budskap i én sammenheng, men går svært langt for å holde politikken unna i andre saker.

Det er vanskelig å se dette som noe annet enn politisk «cherry picking».



Etter Gianni Infantinos åpningstale har organisasjonens ledelse holdt hodet lavt i kontroversielle saker, og vi vet ikke hvordan det er resonnert rundt forskjellsbehandlingen av ulike politiske spørsmål. Men det fremstår sannsynlig at det har spilt inn hva som passer eller ikke passer arrangørlandets sympatier.

I alle fall er det ingen tvil om at Palestina-markeringer har fått passere, og at hele spørsmålet langt på vei har druknet i den sportslige fortellingen om det marokkanske mirakelet på banen.

Det hadde nok vært vrient for FIFA å slå ned på bruk av Palestina-flagg. Strengt tatt hadde det heller ikke vært klokt. Men saken setter FIFA-nekten av annen politisk symbolbruk i et enda rarere lys.

Kanskje får vi en dag høre hvordan Gianni Infantino forklarer den sprikende håndteringen. Men så langt tyder lite på at han besvarer flere kritiske spørsmål før mesterskapet er ferdig melket.