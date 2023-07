PREMIER LEAGUE NESTE? Den danske landslagsspilleren Rasmus Højlund skal være enig med Manchester United.

The Athletic: Manchester United enig med Højlund

Manchester United og Rasmus Højlund (20) skal være enige om personlige betingelser, men den engelske storklubben skal fortsatt være langt fra enige med Atalanta om en overgang for dansken.

Det melder den anerkjente journalisten David Ornstein i The Athletic.

Tirsdag skriver han at Højlund har fortalt Serie A-klubben Atalanta at han ønsker en overgang bort, og den franske storklubben PSG også skal være med i kampen om signaturen til 20-åringen.

Manchester United skal ha fått et bud avslått forrige uke, som inneholdt både spillerne Fred og Donny van de Beek og en overgangssum.

Ifølge The Athletic ønsker Atalanta kun penger for spissen, og tidligere var overgangssummen de ønsket på 100 millioner euro. Nå skriver mediet at Atalanta skal ha senket priskravet til 70 millioner euro, med mulighet for at prisen kan stige med ytterligere 10 millioner euro.

De interesserte klubbene skal være håpefulle om at de kan forhandle frem en enda lavere pris for spilleren som scoret ni mål på 32 kamper i Serie A forrige sesong.